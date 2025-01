Jalgaon Train Accident: जलगांव हादसे के बाद पश्चिमी रेलवे ने जारी किया अलर्ट, भीड़भाड़ वाले ट्रैक उपकरणों के जांच के आदेश

Jalgaon Train Accident: महाराष्ट्र के जलगांव में हउए भीषण ट्रेन हादसे में कई परिवार उजड़ गए, जिनके अपने हादसे में मारे गए। पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों की दर्दनाक मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई है। वहीं, अन्य घायलों का इलाज चल रहा है।

इतने बड़े हादसे के बाद पश्चिम रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। पश्चिमी रेलवे ने अलर्ट जारी किया है और सभी डिवीजनों, खासकर उत्तर भारत से आने-जाने वाली ट्रेनों को चलाने वाले डिवीजनों को सभी उपकरणों की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है। इस उपाय का उद्देश्य यात्रा के दौरान धुएं या इससे संबंधित किसी भी तरह की समस्या की संभावना को खत्म करना है।

एक अधिकारी ने कहा, "इसके अलावा, वाणिज्यिक विभाग और सुरक्षा कर्मचारियों को धूम्रपान करते या ऐसी स्थिति पैदा करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जहां धुआं निकल सकता है।"

निर्देश में कहा गया है कि कोचों पर सभी विद्युत उपकरण, खासकर गेट के आसपास के क्षेत्र जैसे नियंत्रण पैनल, और दरवाजों के ऊपर डक्ट में लगे तार जो किसी कारण से दिखाई देते हैं, उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। सभी कर्मचारियों को गुजरने वाली ट्रेनों का निरीक्षण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी कारण से धुआं निकलने की संभावना को खत्म किया जाए।

