पश्चिम बंगाल के मंत्री सुब्रत साहा का दिल का दौरा पड़ने से निधन, सीएम बनर्जी ने शोक जताया, कहा-राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा शून्य पैदा हो गया

Highlights सागरदीघि से तीन बार के विधायक साहा ने हाल में पित्ताशय की सर्जरी करायी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साहा के निधन पर शोक जताया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी मंत्री के निधन पर शोक जताया।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के मंत्री सुब्रत साहा का बृहस्पतिवार को मुर्शिदाबाद जिले में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके परिवार ने यह जानकारी दी। वह 69 वर्ष के थे और उनके परिवार में पत्नी, बेटा और बहू हैं।

उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री ने सीने में दर्द की शिकायत की थी और उन्हें बरहामपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां आधे घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गयी। सागरदीघि से तीन बार के विधायक साहा ने हाल में पित्ताशय की सर्जरी करायी थी।

It is with great grief that I condole the death of my colleague, compatriot and MoS Subrata Saha.



His unwavering commitment to people of Bengal will never be forgotten.



I pray his soul rests in peace, may his family find strength in this time of grief. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 29, 2022

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साहा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘मेरे सुब्रत बाबू से लंबे समय से व्यक्तिगत संबंध रहे। उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके निधन से राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा शून्य पैदा हो गया है।’’

My friend and colleague since 1970’s and a Minister of Mamata Banerjee Govt in West Bengal, Subrata Saha left for heavenly abode today around 10.40 AM. May his soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/L03MDjK0n0 — Sukhendu Sekhar Ray (@Sukhendusekhar) December 29, 2022

उन्होंने कहा कि साहा ने राज्य का पीडब्ल्यूडी मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ काम किया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी मंत्री के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘पश्चिम बंगाल के मंत्री सुब्रत साहा के निधन के बारे में जानकर बहुत दुखी हूं। साहा सागरदीघि विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनके परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें।’’

Deeply anguished to hear about the sad demise of WB Minister; Shri Subrata Saha. Shri Saha is the MLA from the Sagardighi Assembly Constituency; Murshidabad District.

Condolences to his family, friends & colleagues. May his soul attain eternal peace.

Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/hJB5Ngtkpx — Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) December 29, 2022

