West Bengal: सीएम बनर्जी ने 7 नए जिले बनने का ऐलान किया, मुख्यमंत्री ने कहा-बुधवार को मंत्रिमंडल फेरबदल, 4-5 नए चेहरे होंगे

Highlights पूरे मंत्रालय को भंग करने और एक नया मंत्रालय बनाने की योजना नहीं है। सुब्रत मुखर्जी, साधन पांडे अभी हमारे साथ नहीं है। हम बुधवार को फेरबदल करेंगे, जिसमें 4-5 नए चेहरे होंगे।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई ऐलान किया। सीएम बनर्जी ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की। पहले बंगाल में 23 जिले थे, अब इसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। 7 नए जिलों में शामिल हैं - सुंदरबन, इछेमती, राणाघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बेहरामपुर और एक और जिले का नाम बशीरहाट में रखा जाएगा।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की योजना है और 4-5 नए चेहरों को किया जाएगा शामिल। कई विभाग बिना मंत्रियों के काम कर रहे हैं, मैं सभी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती।पूरे मंत्रालय को भंग करने और एक नया मंत्रालय बनाने की योजना नहीं है। सुब्रत मुखर्जी, साधन पांडे अभी हमारे साथ नहीं है। पार्थ जेल में है, इसलिए उनका सारा काम करना होगा।

Many of them are writing a lot. We don't have plan to dissolve the whole ministry & form a new one. Yes, there will be a reshuffle. We lost ministers Subrata Mukherjee, Sadhan Pande. Partha is in jail so all their work has to be done. Not possible for me to handle alone: WB CM pic.twitter.com/wfMle4CMuq