वीडियो: चक्रवात ‘मोचा’ की चेतावनी के बाद खाली कराया गया पश्चिम बंगाल का बक्खाली बीच, दीघा में तैनात किए गए 8 टीम-200 बचावकर्मी

Highlights चक्रवात ‘मोचा’ की चेचावनी को लेकर पश्चिम बंगाल के बक्खाली बीच को खाली कराया गया है। ऐसे में सुरक्षा दलों ने जनता और पर्यटकों से लगातार संपर्क में है और उन्हें समुद्र में जाने से रोक रहे है। चक्रवात की चेतावनी को देख पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार भी तैयारियां पूरी कर ली है।

कोलकाता: चक्रवाती तूफान (Cyclonic storm) 'मोचा' को एक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होते देखते हुए पश्चिम बंगाल (West Bengal) के दक्षिण 24 परगना में सुरक्षा दलों की तैनाती की गई है। ये सुरक्षा दल लगातार जनता और पर्यटकों को सतर्क कर रहे है और उन्हें समुद्र से जाने में रोक रहे है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की अगर माने तो इस तूफान से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल दीघा में 8 टीमों और 200 बचावकर्मियों को तैनात किया गया है। यही नहीं दक्षिण 24 परगना में बक्खली समुद्र को भी खाली कराया गया है और इसे लेकर प्रशासन और सुरक्षा दलों द्वारा लगातार चेतानवी दी जा रही है। इससे जुड़ी कई और ऐहतियात किए गए है।

