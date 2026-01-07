पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026ः 35 सदस्यीय समिति की घोषणा, दिलीप घोष बाहर, सौमित्र खान बने महासचिव, लॉकेट चटर्जी और ज्योतिर्मय सिंह महतो की वापसी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 7, 2026 22:26 IST2026-01-07T22:25:26+5:302026-01-07T22:26:54+5:30
West Bengal Assembly Elections 2026: पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को प्रदेश समिति से बाहर रखा गया है, जबकि केंद्रीय नेतृत्व ने हाल ही में वरिष्ठ नेताओं से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने का आग्रह करते हुए संदेश जारी किए थे।
कोलकाताः पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से तीन महीने पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पुराने नेताओं को साथ लेकर चलते हुए, आंतरिक गुटबाजी को नियंत्रित करते हुए बुधवार को अपनी राज्य समिति का गठन किया है। राज्य समिति का गठन लंबे समय से लंबित था। पिछले साल जुलाई में समिक भट्टाचार्य के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लगभग छह महीने बाद 35 सदस्यीय समिति की घोषणा की गई। हालांकि नेतृत्व ने शुरू में दुर्गा पूजा से पहले टीम को मैदान में उतारने की योजना बनाई थी, लेकिन पार्टी के पुराने नेताओं और 2019 के बाद शामिल हुए लोगों के बीच लगातार टकराव के कारण यह प्रक्रिया बार-बार टलती रही, जो पश्चिम बंगाल में भाजपा के अनसुलझे आंतरिक संघर्ष को रेखांकित करती है।
अंतिम सूची से साफ होता है कि पार्टी ने बिना बड़ा टकराव किए समिति की दिशा सुधारने की कोशिश की है। समिति में वरिष्ठ संगठनात्मक नेताओं का वर्चस्व है, लेकिन सुनियोजित तरीके से नेताओं को शामिल करने और बाहर रखने के फैसले से संकेत मिलता है कि 2026 के चुनाव से पहले गुटबाजी को शांत करने का प्रयास किया गया है।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को प्रदेश समिति से बाहर रखा गया है, जबकि केंद्रीय नेतृत्व ने हाल ही में वरिष्ठ नेताओं से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने का आग्रह करते हुए संदेश जारी किए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में एक यात्रा के दौरान घोष से कथित तौर पर अपनी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए कहा था, जिससे उन्हें एक औपचारिक संगठनात्मक भूमिका मिलने की उम्मीदें बढ़ गईं।
सूत्रों के अनुसार, विधानसभा चुनाव में संभावित उम्मीदवार माने जाने वाले कई वरिष्ठ नेताओं को जानबूझकर समिति से बाहर रखा गया है ताकि चुनाव प्रचार के दौरान व्यवस्थाएं बेहतर रहें। इस फेरबदल से सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करने वालों में बिष्णुपुर के सांसद सौमित्र खान हैं, जिन्हें महासचिव बनाया गया है। उनके साथ लॉकेट चटर्जी और लोकसभा सदस्य ज्योतिर्मय सिंह महतो जैसे नेताओं की भी वापसी हुई है।