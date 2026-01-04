पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले TMC में सबकुछ ठीक नहीं?, दक्षिण 24 परगना जिले में आंतरिक कलह, घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 4, 2026 19:32 IST2026-01-04T19:31:16+5:302026-01-04T19:32:07+5:30
कोलकाताः पश्चिम बंगाल में रविवार को भांगर में तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक कलह फिर से उभर आई, जब दक्षिण 24 परगना जिले के कुछ हिस्सों में पार्टी के अंदर दो खेमों के बीच झड़प हुई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले सामने आया है।
इस घटना का तात्कालिक कारण काशीपुर क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरबुल इस्लाम के बेटे हकीमुल इस्लाम के वाहन पर कथित हमला था। पुलिस ने बताया कि वाहन बरामद होने के बाद स्थिति और बिगड़ गई तथा अरबुल के स्वामित्व वाले एक पेट्रोल पंप के पास दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच झड़प हुई, जहां हकीमुल मौजूद थे।
घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच तीखी बहस, धमकियों और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते देखा जा सकता है। पुलिस ने बताया कि शामिल लोगों की पहचान करने के लिए फुटेज की जांच की जा रही है। हकीमुल ने आरोप लगाया कि हमलावर कैनिंग ईस्ट क्षेत्र के विधायक शौकत मुल्ला के समर्थक थे,
जिन्हें भांगर के लिए तृणमूल कांग्रेस का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। हकीमुल ने दावा किया, ‘‘उन्होंने पहले मेरी गाड़ी पर हमला किया और फिर हमारे पेट्रोल पंप पर आए। यह जानबूझकर किया गया था।’’ शौकत खेमे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हकीमुल और उनके सहयोगी, जिनमें तृणमूल नेता प्रदीप मंडल भी शामिल हैं, अशांति फैलाने के इरादे से मौके पर पहुंचे थे।
विपक्षी दलों ने तुरंत तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाया। माकपा नेता सुजान चक्रवर्ती ने हिंसा को ‘‘लूट और सत्ता’’ को लेकर आंतरिक कलह का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा प्रशासन में इस तरह की हिंसा कोई नयी बात नहीं है।’’ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कानून-व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने का आरोप लगाया।
उन्होंने दावा किया, ‘‘तृणमूल में व्याप्त अत्यधिक भ्रष्टाचार के कारण अब मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं।’’ तृणमूल नेतृत्व ने हिंसा से खुद को अलग करने की कोशिश की। पार्टी प्रवक्ता अरुप चक्रवर्ती ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को अनुशासित पार्टी सदस्य नहीं माना जा सकता।
पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘दो गुटों के बीच झड़प हुई। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है।’’