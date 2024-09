पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी का 'पत्ता कट', अध्यक्ष पद से हटे; शुभंकर सरकार की नियुक्ति

West Bengal Congress President: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है जिसकी जानकारी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी है। कांग्रेस ने शुभंकर सरकार को तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। इससे पहले यह पद अधीर रंजन चौधरी के पास था लेकिन अब यह कुर्सी उनसे छीन ली गई है।

Congress President Mallikarjun Kharge @kharge appoints Subhankar Sarkar @subhankar_cong as the President of the West Bengal Pradesh Congress Committee @INCWestBengal with immediate effect@kcvenugopalmppic.twitter.com/OcTGTK2yWk