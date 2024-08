Weather Updates: गुजरात के लिए अगले कुछ दिन अहम, IMD का दिल्ली, हिमाचल के लिए येलो अलर्ट, जानें अपडेट

Highlights Weather Updates: गुजरात में अगले कुछ दिनों में हो सकती है भारी बारिश Weather Updates: इसे लेकर आईएमडी का कई राज्यों को अलर्ट Weather Updates: गुजरात के कई जिलों में स्कूल हुए बंद

Weather Updates: भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया, साथ ही अगले दो से तीन दिन में भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। यह अलर्ट पूर्वी राजस्थान से सौराष्ट्र क्षेत्र की ओर गहरे दबाव के क्षेत्र की गति के बाद जारी किया गया, जिससे 29 अगस्त तक लगातार बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी ने गुजरात को 'फ्लैश फ्लड जोखिम' क्षेत्र के रूप में भी रेखांकित किया है, जो कई क्षेत्रों में खतरनाक बाढ़ की संभावना का संकेत देता है।

