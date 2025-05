Weather Updates: पूर्वी भारत में तेजी से बढ़ रहा मानसून, बिहार में भारी बारिश का अलर्ट; दिल्ली-NCR में आंधी की चेतावनी

IMD Weather Updates: मौसम विभाग के अनुसार, भारत के पूर्वी राज्यों में आज मानसून तेजी से बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कई क्षेत्रों में भारी बारिश, गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं का अनुमान लगाया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून आज, 29 मई 2025 को छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ और हिस्सों, उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, पूर्वोत्तर राज्यों के शेष हिस्सों और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और पूरे सिक्किम में आगे बढ़ गया है।

आईएमडी ने सूचित किया है कि अगले 1-2 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ और हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। इसके अलावा, तटीय पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश पर गहरा दबाव धीरे-धीरे उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ गया है।

The DD over coastal West Bengal and adjoining Bangladesh moved north-northeastwards with a speed of 18 kmph during past 6 hours and lay centred at 2330 hrs IST of yesterday, the 29th May 2025 over Bangladesh and adjoining Gangetic West Bengal near latitude 23.0° N and longitude… pic.twitter.com/aQX4DN8BVO