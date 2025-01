Weather Updates: कोहरे के कारण दिल्ली में उड़ानों में देरी, ट्रेनें प्रभावित; IMD ने कश्मीर में बर्फबारी के लिए जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

Weather Updates: दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में प्रचंड सर्दी ने आम जीवन अस्त-व्यस्त कर रखा है। भारतीय मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी के अधिकांश हिस्सों में धुंध और मध्यम कोहरे का अनुमान लगाया है, सुबह के समय कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है और रविवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है।

रविवार सुबह दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा, जिससे उड़ानों में देरी हुई, जिसने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे से तस्वीरें साझा कीं। दोपहर में दक्षिण-पूर्व से हवा की गति बढ़कर 8-10 किमी प्रति घंटे होने की उम्मीद है, लेकिन शाम और रात तक यह 6 किमी प्रति घंटे से कम हो सकती है।

#WATCH | J&K: Doda's Bhaderwah turns into a winter wonderland as waterfalls freeze and a thick blanket of snow covers the region, as temperature continues to remain below the freezing point pic.twitter.com/m5Vdacs7RT — ANI (@ANI) January 5, 2025

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को दिल्ली की दृश्यता अभूतपूर्व रूप से नौ घंटे तक शून्य हो गई, जो इस मौसम में ऐसी स्थितियों की सबसे लंबी अवधि थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण महत्वपूर्ण व्यवधान का सामना करना पड़ा, जिसमें लगातार दूसरे दिन 19 उड़ानों को डायवर्ट किया गया, कई उड़ानों को रद्द किया गया और 400 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। नई दिल्ली में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा: “सुबह में अधिकांश स्थानों पर धुंध/मध्यम कोहरा और कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहने की संभावना है।

#WATCH | A layer of fog covered parts of the National Capital as temperature dips in Delhi.



(Visuals from India Gate) pic.twitter.com/NevdMRUtR0 — ANI (@ANI) January 5, 2025

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम/रात में धुंध/हल्का कोहरा छाने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 18 और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि घने कोहरे के कारण बड़े पैमाने पर परिवहन बाधित हुआ और शनिवार को 81 ट्रेनें देरी से चलीं। इस बीच, मौसम विभाग ने कहा कि 10 से 12 जनवरी के बीच उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद है, जिससे 10 जनवरी को इस क्षेत्र में हल्की बारिश होगी।

विभाग ने 6 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। 5 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और गिलगित-बाल्टिस्तान में और 5 और 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

इसके अलावा, 5 और 6 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में और 6 जनवरी को उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बारिश की संभावना है। 6 जनवरी को उत्तराखंड में छिटपुट बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि 7 और 8 जनवरी को कई पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है।

जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी का ‘ऑरेंज अलर्ट’

जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में कोहरे की घनी परत छाई रही, क्योंकि इस क्षेत्र में व्यापक बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग-अलग स्थानों पर भारी बर्फबारी के साथ व्यापक बर्फबारी का अनुमान है। अधिकारियों ने सतही और हवाई परिवहन में संभावित अस्थायी व्यवधान की चेतावनी दी है, खासकर रविवार को। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में मध्यम और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है।

#WATCH | Uttar Pradesh: A layer of fog blankets Aligarh city as the cold wave grips the city. pic.twitter.com/HuFMl45ev5 — ANI (@ANI) January 5, 2025

शनिवार को सुबह के समय श्रीनगर सहित कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया, जिससे हवाई यात्रा प्रभावित हुई। खराब दृश्यता के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन बाधित हुआ, जिससे देरी हुई। हालांकि, अधिकारियों के अनुसार, जैसे ही दृश्यता में सुधार हुआ, उड़ान संचालन फिर से शुरू हो गया, जिसमें पहला विमान सुबह 11.13 बजे उतरा। मौसम विभाग ने कहा कि मध्यम से मजबूत पश्चिमी विक्षोभ से जम्मू और कश्मीर पर असर पड़ने की उम्मीद है। अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है, शनिवार रात और सोमवार सुबह के बीच चरम गतिविधि की उम्मीद है।

इस अवधि के दौरान कश्मीर और चिनाब घाटी के मध्य और उच्च पहुंच वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का भी अनुमान है। रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें व्यापक बर्फबारी और अलग-अलग स्थानों पर भारी बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग ने सतही और हवाई परिवहन में संभावित अस्थायी व्यवधान की चेतावनी दी है, खासकर रविवार को।

#WATCH | Madhya Pradesh: A layer of fog blankets Gwalior city as the cold wave grips the city. pic.twitter.com/336bKemO4A — ANI (@ANI) January 5, 2025

पूर्वानुमान के मद्देनजर, अधिकारियों ने निवासियों से सावधानी बरतने और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और व्यवधान कम से कम हो।

#WATCH | Agra, Uttar Pradesh: The iconic Taj Mahal covered in a thick layer of fog as mercury dips in the city. pic.twitter.com/RGD2HZwK3C — ANI (@ANI) January 5, 2025

