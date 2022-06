Weather update: 16 जून से मिल सकती है गर्मी से राहत, आईएमडी ने कहा-मॉनसून की प्रगति में विलंब नहीं, दो दिनों में महाराष्ट्र पहुंचने की उम्मीद

Highlights 15 जून तक बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं है। 11-12 जून को तापमान में गिरावट आएगी। तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा।

Weather update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बृहस्पतिवार को बताया कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और उत्तर पश्चिम भारत के अन्य हिस्सों में सप्ताहांत में अधिकतम तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट आएगी, लेकिन 15 जून तक बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं है।

आईएमडी के अनुसार, 16 जून से नमी भरी पुरवाई हवाएं चलेंगी, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सकती है। आईएमडी के वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने कहा, ‘‘ दिल्ली में कुछ स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी गई है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी के आसार नहीं है।’’

उन्होंने बताया कि 11-12 जून को तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन 15 जून तक बड़ी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि सप्ताहांत में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम है। तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘ 16 जून के बाद से नमी से भरी पुरवाई हवाएं चलने से इस क्षेत्र में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, जिससे गर्मी से काफी राहत मिलने की उम्मीद है।’’ जेनामणि ने बताया कि अगले दो दिनों में गोवा और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

Gujarat | Isolated parts of Gujarat to see rainfall along with thunder & lightning in 5 days. Mostly to be seen in districts of South Gujarat only. Ahmedabad may see some rain. No change in temperature for 2 days but temperature to fall after that: Dr. M Mohanty, Director IMD pic.twitter.com/KT8ao5KrhA