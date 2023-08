देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर का एक हिस्सा ढहा; उत्तराखंड-हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, मरने वालों की संख्या 80 के पार

Highlights उत्तराखंड के पांच जिलों में बारिश का अलर्ट हिमाचल प्रदेश में दो दिनों तक ऑरेंज अलर्ट देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर का एक हिस्सा आज गिर गया है

देहरादून: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण जल-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर का एक हिस्सा ढह गया है।

सावन के सोमवार के अवसर पर मंदिर में पूजा-अर्चना करने आए श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि पेड़ गिरने के कारण मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाने वाला रास्ता आंशिक रूप से अवरुद्ध हो गया था।

इस बीच, भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 22-24 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' और 21 अगस्त (आज) को भारी बारिश के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया।

पहाड़ी राज्य में बारिश से मची तबाही में अब तक दोनों राज्यों में बारिश की अलग-अलग घटनाओं में करीब 88 लोगों की मौत हो चुकी है। मौजूदा हालातों को देखते हुए आंशका है कि कई और लोगों की बारिश के कारण मौत हो सकती है।

#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: A part of the famous Tapkeshwar Mahadev temple collapsed due to incessant rainfall pic.twitter.com/D2kV1DGI3j