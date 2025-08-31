Weather Alert Today: दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान; IMD ने दी चेतावनी
By अंजली चौहान | Updated: August 31, 2025 08:23 IST2025-08-31T08:21:38+5:302025-08-31T08:23:37+5:30
Weather Alert Today: हिमाचल प्रदेश लगातार हो रही बारिश से जूझ रहा है। एसईओसी के अनुसार, चालू मानसून सीज़न में 91 अचानक बाढ़, 45 बादल फटने और 93 बड़े भूस्खलन से 3,040 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
Weather Alert Today: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली समेत अन्य राज्यों में आज कैसा मौसम रहेगा, इस बारे में अपडेट जारी की है। आईएमडी ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 31 अगस्त को इन राज्यों में भारी वर्षा की संभावना जताई है।
आईएमडी ने अपनी नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति में पूर्वानुमान लगाया है, "31 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में, 31 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान उत्तराखंड में, 31 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में और 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।"
दिल्ली में बारिश
आने वाले दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान लगाते हुए, मौसम एजेंसी ने रविवार को दिल्ली में "आम तौर पर बादल छाए रहने" की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने कहा, "अधिकांश स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा/गरज के साथ बौछारें और कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा।" अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, लगभग 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।
न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, IMD ने कहा। आईएमडी ने सुबह 6:30 बजे एक पूर्वाभास चेतावनी जारी की, जिसमें अगले दो घंटों में दिल्ली-एनसीआर में "हल्की से मध्यम बारिश के साथ हल्की गरज और बिजली कड़कने" का अनुमान जताया गया है।
राजस्थान में कल रात हुई भारी बारिश के कारण जयपुर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। यातायात भी प्रभावित हुआ।
उत्तराखंड
भारी बारिश के बाद, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में नदियाँ उफान पर हैं और अधिकारियों ने लोगों से बाढ़ संबंधी खतरों से बचने के लिए नदी के किनारों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर जिलों में शुक्रवार को बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएँ हुईं।
जम्मू और कश्मीर
शनिवार को हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन, अचानक बाढ़ आई और सड़कें अवरुद्ध हो गईं। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44), जो कई जिलों को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है, भारी बारिश के बाद यातायात के लिए बंद कर दिया गया।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भविष्यवाणी की है कि पूर्वी राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 सितंबर तक भारी वर्षा जारी रह सकती है। इसके अतिरिक्त, आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में अचानक बाढ़ के मध्यम से उच्च जोखिम के बारे में चेतावनी जारी की है।