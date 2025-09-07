'तेजाब से तुम्हारा चेहरा जलाकर राख कर देंगे': टीएमसी नेता ने भाजपा नेता को दी धमकी | VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: September 7, 2025 15:10 IST2025-09-07T15:10:28+5:302025-09-07T15:10:28+5:30
भाजपा ने धमकी भरे बयान की कड़ी निंदा की और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर घुसपैठियों का समर्थन करके वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया।
कोलकाता: मालदा ज़िला तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के अध्यक्ष अब्दुर रहीम बख्शी ने हाल ही में भाजपा विधायक शंकर घोष पर परोक्ष हमला बोला। शनिवार, 6 सितंबर की शाम को उनके धमकी भरे बयान ने विवाद खड़ा कर दिया।
बंगाली भाषी प्रवासी मज़दूरों पर अत्याचार के विरोध में जनता को संबोधित करते हुए अब्दुर रहीम ने बंगाली भाषा में कहा, "मेरे भाजपाई मित्रों, अगर हमने एक बार और सुना कि हम बंगाली बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं, तो हम तुम्हारे मुँह में तेज़ाब डालकर उसे जलाकर राख कर देंगे।"
उन्होंने आगे कहा, "आपको यह अच्छी तरह याद है। यह पश्चिम बंगाल है। यहाँ के बंगाली आपको बोलने की जगह नहीं देंगे। हम आपका मुँह तेज़ाब से जला देंगे।"
लोगों से आंदोलन करने और पार्टी का सामाजिक बहिष्कार करने का आग्रह करते हुए, उन्होंने कहा, "और बंगाल की भाजपा जो यहाँ रहने वाले लोगों का समर्थन नहीं कर रही है या सही मायने में बंगाली नहीं बोल रही है, मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करता हूँ कि इन भाजपा नेताओं का बहिष्कार करें, उनका घेराव करें, भाजपा के झंडे फाड़ें।"
Listen to what TMC’s terrorist leader from Malda, Abdur Rahim, is saying! He’s openly threatening @cid attacks on BJP MLAs.— Tushar Kanti Ghosh (@TusharKantiBJP) September 7, 2025
Maybe they don’t realize that PM @narendramodi’s BJP government weeds out terrorists. pic.twitter.com/hmrdwsKgdA
बयान पर भाजपा ने दी प्रतिक्रिया
