WB: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा- बंगाल में जाति आधारित दंगे कराना चाहती है

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। पश्चिम मेदिनीपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने कहा, बीजेपी बंगाल में जाति आधारित दंगे कराना चाहती है।

टीएमसी प्रमुख ने कहा उन्होंने (बीजेपी) मुझे कई तरह से धमकी दी है। मणिपुर की तरह ही बीजेपी बंगाल में भी तनाव पैदा करने की योजना बना रही है। बीजेपी इसकी योजना बना रही है और इसके लिए पैसे का इस्तेमाल किया है।

वहीं केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए दीदी ने कहा कि भाजपा क्या कर रही है? कभी नोटबंदी तो कभी कुछ और। इस मौके पर उन्होंने 2024 के चुनाव पर बोलेत हुए कहा कि इस बार प्रधानमंत्री बदलेंगे।

उन्होंने अपने मंत्री पर हुए ताजा हमले का आरोप भाजपा पर लगाया। उन्होंने कहा, मंत्री बीरबाहा हांसदा की कार पर कल कुर्मी समुदाय ने हमला किया था। मेरा मानना है कि बीजेपी ने कुर्मी समुदाय के नाम पर ऐसा किया, नारे लगाए और बीरबाहा हांसदा की कार पर हमला किया। कुर्मी समुदाय ऐसा कभी नहीं करता है।

