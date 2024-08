Wayanad landslides: मरने वालों की संख्या बढ़कर 308 हुई, बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी

Highlights वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को प्रभावित स्थलों का दौरा किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने स्थिति का जायजा लेने के लिए वायनाड में एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि बचाव मुख्य प्राथमिकता होगी और जल्द से जल्द पुनर्वास किया जाएगा।

Wayanad landslides: केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शुक्रवार को पुष्टि की कि 30 जुलाई को वायनाड जिले में हुए भूस्खलन की श्रृंखला में 308 लोगों की जान चली गई है। भारी मानसूनी बारिश के कारण हुए भूस्खलन ने विनाश का निशान छोड़ दिया है, खासकर चूरलमाला और मेप्पडी क्षेत्र के भीतर मुंडक्कई क्षेत्र।

अधिकारियों ने कहा कि चल रहे बचाव और राहत अभियान चुनौतीपूर्ण रहे हैं, बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश करने और मरने वालों के शव बरामद करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक मलबे से 195 शव और 113 शरीर के हिस्से बरामद किए गए हैं, जो आपदा की भयावहता को दर्शाते हैं।

एक बयान में कहा गया है कि हाई अर्थ मूवमेंट उपकरण को दूसरी तरफ स्थानांतरित कर दिया गया है और वाहन की आवाजाही को नागरिक प्रशासन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। कर्मियों ने वायनाड जिला कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक भी की। अधिकारियों ने कहा कि राहत टीमों द्वारा डॉग स्क्वॉड के साथ तलाशी अभियान आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ। इसमें पुलिस सहित सशस्त्र बल कर्मियों से गठित 30 सदस्यों वाली 10 टीमें शामिल हैं।

प्रभावित क्षेत्रों को पहुंच और लापता व्यक्तियों की बरामदगी की संभावनाओं के आधार पर छह क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अर्थात् जोन 1 - पुंचिरीमट्टम क्षेत्र, जोन 2 - मुंडेक्कई क्षेत्र, जोन 3 - स्कूल क्षेत्र, जोन 4 - चूरलमाला शहर क्षेत्र, जोन 5 - गांव क्षेत्र और जोन 6 - डाउनस्ट्रीम।

