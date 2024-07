Wayanad Landslide: केरल के वायनाड में क्यों हुआ लैंडस्लाइड? 'दक्षिण का स्वर्ग' तबाही के बाद बना खंडर

Wayanad Landslides: भारत के दक्षिण राज्य केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद तबाही मच गई है। भूस्खलन के कारण कई गांव खंडर में बदल गए हैं जहां सिर्फ पहाड़ों का मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। हादसे में अब तक 63 से ज्यादा मौते हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। मूसलाधार बारिश के कारण यह आपदा मंगलवार सुबह वायनाड के मेप्पाडी के पास पहाड़ी इलाकों में आई। मेप्पाडी पंचायत के अंतर्गत मुंडक्कई और चूरलमाला गाँवों में कई भूस्खलन की सूचना मिली है। रिपोर्ट के अनुसार, मलप्पुरम के नीलांबुर क्षेत्र में चलियार नदी से कई शव बरामद किए गए, जबकि कई अन्य के बह जाने की आशंका है।

मुंडक्कई गाँव की ओर जाने वाले मुख्य पुल के ढह जाने के बाद बचाव कार्य बाधित हो गए। बचाव कार्यों में सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के साथ भारतीय सेना और नौसेना की टीमों को तैनात किया जा रहा है।

चूरलमाला इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मची तबाही में एनडीआरएफ की टीम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है लेकिन बारिश राज्य में अभी भी मुसीबत बनी हुई है।

#WATCH | Kerala: Indian Army, NDRF carries out a rescue operation in Chooralmala area of Wayanad where a landslide occurred earlier today claiming the lives of over 70 people. pic.twitter.com/CLwaaXWAbJ — ANI (@ANI) July 30, 2024

मालूम हो कि दक्षिण का स्वर्ग कहे जाने वाले केरल में लगभग हर साल मूसलाधार बारिश के कारण आम जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा कब और क्यों होता है?

केरल में भूस्खलन का कारण

समुद्र के किनारे बसा राज्य केरल में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा रहता है, जिसका अनुमानित 14.5 प्रतिशत भूभाग संवेदनशील माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, तटीय जिले अलप्पुझा को छोड़कर केरल के 13 जिले भूस्खलन के लिए अतिसंवेदनशील हैं।

फस्टपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) ने राज्य के कुल क्षेत्रफल के 4.75 प्रतिशत यानी 1,848 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उच्च भूस्खलन जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना है। दक्षिणी राज्य में पश्चिमी घाट के लगभग 8 प्रतिशत क्षेत्र को मलबे के प्रवाह, भूस्खलन, चट्टान गिरने और ढलान सहित बड़े पैमाने पर आंदोलनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

हाल ही में एआई-सहायता प्राप्त अध्ययन से पता चला है कि केरल का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा भूस्खलन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, जिसमें इडुक्की, पलक्कड़, मलप्पुरम, पठानमथिट्टा और वायनाड को अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

#WATCH | Kerala: Latest visuals of the rescue operation in Chooralmala area of Wayanad where a landslide occurred earlier today claiming the lives of over 70 people. pic.twitter.com/RGdix0ysc4 — ANI (@ANI) July 30, 2024

केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन साइंसेज (कुफोस) द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि 2018 में "अत्यधिक वर्षा की घटना" के बाद दक्षिणी राज्य में अत्यधिक भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्र में 3.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (TNIE) ने रिपोर्ट किया।

2011 में, पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) ने अधिकांश इडुक्की और वायनाड जिलों को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों के तहत श्रेणी 1 के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसका अर्थ है कि वे अत्यधिक संवेदनशील थे और इन क्षेत्रों में वन भूमि का उपयोग कृषि या गैर-वन गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, दो साल बाद, कस्तूरीरंगन रिपोर्ट ने सिफारिशों को कम कर दिया था, स्क्रॉल ने रिपोर्ट किया।

क्यों होता है भूस्खलन?

धरती पर घटित होने वाली भूस्खलन की घटना एक प्राकृतिक आपदा है जो कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई कुछ ऐसे कारकों के कारण होता है। देश में तेजी से लोगों का जीवन बदल रहा है जिसके कारण लोगों ने वनों की कटाई और पहाड़ों पर खेती वगरैहा की पद्धति में बदलाव किया है जिसके कारण ऐसी आपदाओं का रिस्क बढ़ गया है।

पिछले कुछ वर्षों में केरल में बदलते वर्षा पैटर्न ने इस मुद्दे में योगदान दिया है। राज्य में मानसून की बारिश में देरी देखी गई है।

#WATCH | Wayanad landslide: Indian Army column reached the landslide site at Chooralmala by 1200 hours. Using ropes, soldiers are being ferried across the river which is in spate to assist and carry out rescue efforts in Ward No 10 of Chooralmala: Indian Army officials



(Source:… pic.twitter.com/lOCJjLVYoC — ANI (@ANI) July 30, 2024

पिछले जनवरी में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी भारत की जलवायु रिपोर्ट में पाया गया कि 2022 में केरल में चरम मौसम की घटनाओं ने 32 लोगों की जान ले ली। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ और भारी बारिश के कारण 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग आंधी और बिजली गिरने से मारे गए।

जुलाई 2022 में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि पिछले सात वर्षों में देश में सबसे अधिक बड़े भूस्खलन केरल में हुए हैं। 2015 और 2022 के बीच 3,782 भूस्खलनों में से लगभग 59.2 प्रतिशत या 2,239, भगवान के अपने देश में दर्ज किए गए।

#WATCH | Kerala: Latest visuals of the rescue operation in Chooralmala area of Wayanad where a landslide occurred earlier today claiming the lives of over 70 people. pic.twitter.com/hW5jSljBcb — ANI (@ANI) July 30, 2024

