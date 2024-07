Wayanad landslide: पीएम मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से की बात, दिया हरसंभव मदद का आश्वासन; मृतकों के परिजनों को 2 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की

Highlights पीएम मोदी ने केरल के सीएम पिनाराई विजयन से बात की और केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 3:49 बजे विथिरी तालुक के मेप्पडी पंचायत में भूस्खलन हुआ। अधिकारियों ने बताया कि एनडीआरएफ की एक अतिरिक्त टीम को तुरंत मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है।

Wayanad landslide: केरल में भारी बारिश जारी रहने के कारण मंगलवार तड़के वायनाड में भारी भूस्खलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की और केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि प्रधान मंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। वायनाड में भारी भूस्खलन के बाद कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एक्स के एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह वायनाड के कुछ हिस्सों में हुए भूस्खलन से व्यथित हैं।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो घायल हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सभी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान फिलहाल चल रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की और वहां की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया।"

Distressed by the landslides in parts of Wayanad. My thoughts are with all those who have lost their loved ones and prayers with those injured.



Rescue ops are currently underway to assist all those affected. Spoke to Kerala CM Shri @pinarayivijayan and also assured all possible…