Wayanad Landslide: वायनाड भूस्खलन हादसे में लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा, रेस्क्यू टीम के लिए बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें

Wayanad Landslides LIVE Updates: केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई लोगों की जान चली गई। मंगलवार, 30 जुलाई की सुबह भारी बारिश के बाद भूस्खलन होने के कारण कई गांव प्रभावित हुए हैं। गांवों में भारी तबाही मची है जिसका मंजर भयावह है। हादसे के फौरन बाद प्रशासन हरकत में आया और राहत-बचाव का काम जारी है।

स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 30 जुलाई की सुबह मूसलाधार बारिश के बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

Kerala | A team of Army personnel have left for landslide-hit Wayanad from Kannur to carry out search and rescue operation



घटनास्थल पर एनडीआरएफ, अग्निशमन, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं। केरल के राजस्व मंत्री के राजन का कार्यालय की ओर से कहा गया है कि अब तक करीब 101 लोगों को बचाया गया. कलपेट्टा में बाथरी सेंट मैरी एसकेएमजे स्कूल में आश्रय शिविर स्थापित किया गया। मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस मौजूद हैं और भोजन और कपड़ों की भी व्यवस्था की गई है। पृथ्वी उत्खननकर्ताओं की आवश्यकता है।

राहत कार्य देख रहे एनडीआरएफ डीजी पीयूष आनंद ने कहा, "राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक टीम वायनाड भूस्खलन स्थल पर पहुंच गई है, तीन अन्य टीमें रास्ते में हैं। अब तक, उन्होंने 74 लोगों को निकाला है, 16 शव बरामद किए हैं और एक व्यक्ति को जीवित बचाया है। यह वायनाड की वर्तमान स्थिति है।"

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार खोज और बचाव प्रयासों के लिए पुलिस ड्रोन और डॉग स्क्वायड को तैनात किया जाएगा। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्यों और संबंधित गतिविधियों के लिए वायनाड में एक आर्मी इंजीनियरिंग ग्रुप को तत्काल तैनात किया जाएगा। पुल ढहने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने के लिए बेंगलुरु से मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप (एमईजी) मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) पहुंचेगा।

प्रभावित गांवों में मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा शामिल हैं जो भूस्खलन के बाद अन्य स्थानों से कट गए हैं। गांव तक पहुंचने वाली कई सड़के और पूल टूट चुके हैं। बाढ़ के पानी में बह गए वाहन पेड़ों के तने में फंसे हुए और कई जगहों पर यहां-वहां डूबे हुए देखे जा सकते हैं।

पहाड़ियों से बड़े-बड़े पत्थर लुढ़ककर आ रहे हैं और बचावकर्मियों के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। बचाव कार्य में लगे लोगों को भारी बारिश के बीच मृतकों और घायलों को एंबुलेंस में ले जाते देखा जा सकता है। लोग 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम को फोन नंबर - 9497900402, 0471 2721566 पर सूचना दे सकते हैं। कंट्रोल रूम राज्य पुलिस प्रमुख के सीधे नियंत्रण में काम करता है। बताया जा रहा है कि जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण ऊपरी शोलायर बांध को खोल दिया गया है।

