Wayanad Bypolls 2024: 'एक साथ हम कर सकते हैं...'?, प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों को लिखा भावुक पत्र, पढ़िए

Highlights जन प्रतिनिधि के रूप में यह पहली यात्रा जरूर होगी। मूल्यों के लिए लड़ना जीवन की बुनियाद रही है। खुले पत्र में कहा कि वह उनके साथ मिलकर काम करेंगी।

Wayanad Bypolls 2024: केरल में वायनाड सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव में वायनाड के साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भी निर्वाचित हुए थे। बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया। इस वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक मार्मिक पत्र लिखा है। उन्होंने समुदाय के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा और प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रियंका गांधी शनिवार को कहा कि वायनाड से निर्वाचित होने पर एक जन प्रतिनिधि के रूप में उनकी यह पहली यात्रा जरूर होगी।

My dear sisters and brothers of Wayanad... pic.twitter.com/eQ2M5U370E