बेंगलुरु में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति पर ट्विटर यूजर्स ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कर्नाटक सीएम ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार

Highlights बेंगलुरु में भारी बारिश के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति देखने के मिली। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस की पिछली सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया है। जलजमाव को लेकर बेंगलुरु के लोगों ने ट्विटर पर खासा नाराजगी व्यक्त की है।

बेंगलुरुः बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद उपजी जलजमाव की स्थिति पर ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देश के सूचना प्रौद्योगिकी हब में बीती रात हुई बारिश की वजह से जगह-जगह पर जलभराव हो गया जिस पर ट्विटर पर लोगों ने कटाक्ष करते हुए निकाय प्रशासन को आड़े हाथों लिया। वहीं कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस की पिछली सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में जलभराव पिछली कांग्रेस सरकार के कुप्रशासन और पूरी तरह से अनियोजित प्रशासन के कारण हुआ है।

कुछ लोगों ने कहा कि “बेंगलुरु अब वेनिस बन गया है” तो कुछ ने जलभराव की समस्या के लिए पेड़ काटे जाने को जिम्मेदार ठहराया। एक ट्वीट में कहा गया, “जलक्रीड़ा पार्क वंडर ला किसे चाहिए जब पूरा बेंगलुरु ही वाटर पार्क बन गया है। धन्यवाद, बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका। एक शहर को जलमग्न करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है।”

अनिर्बान सान्याल नामक एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने शहर के हवाई अड्डे का चित्र साझा किया जहां वर्षा का पानी भरा हुआ था। सान्याल ने कहा, “बेंगलुरु हवाई अड्डे की यह स्थिति है। भारत में मूलभूत ढांचे की हालत देखकर मुझे रोना आता है। यह शर्मनाक है।”

#WATCH | Karnataka: Massive water logging and traffic snarls continue at the outer ring road of Marathahalli-Silk Board Road in Bengaluru following heavy rainfall. pic.twitter.com/oVtxZCtdxs