दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में बारिश के कारण जलभराव, देखें वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 14, 2025 13:15 IST2025-08-14T13:14:53+5:302025-08-14T13:15:04+5:30
दिल्ली में बृहस्पतिवार सुबह से बारिश हो रही है तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शहर के लिए ‘ओरेंज’ अलर्ट जारी करते हुए आगामी कुछ घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है। बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव हो गया और यातायात धीमा हो गया, जिससे सुबह के व्यस्त समय में यात्रियों को असुविधा हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह 8.30 बजे तक 24 घंटे की अवधि के दौरान दिल्ली के सफदरजंग स्थित प्राथमिक मौसम केंद्र में 13.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, आया नगर में 57.4 मिमी, पालम में 49.4 मिमी, लोधी रोड पर 12 मिमी, प्रगति मैदान में 9 मिमी और पूसा में 5 मिमी बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है ‘‘तैयार रहें’’। इसके तहत दिल्ली के कई हिस्सों में बादल गरजने और बिजली गिरने के साथ-साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ, जिसमें रिंग रोड, दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्से और मध्य व पूर्वी दिल्ली को जोड़ने वाली कई मुख्य सड़कें शामिल हैं। सुब्रतो पार्क, बाहरी रिंग रोड, द्वारका सेक्टर-20, गुरुग्राम में बसई रोड और गाजियाबाद व नोएडा के कुछ हिस्सों से प्राप्त दृश्यों में वाहनों को जलमग्न सड़कों से गुजरते हुए देखा गया।
#WATCH दिल्ली: भारी बारिश के कारण आरके पुरम सेक्टर 1 इलाके में एक पेड़ उखड़ गया। pic.twitter.com/9OI1VVxa52— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
दिल्ली यातायात पुलिस ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ताजा बारिश के कारण जीटीके डिपो, जहांगीरपुरी और आदर्श नगर में जलभराव के कारण ओल्ड जीटी रोड पर यातायात बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। भीड़भाड़ से बचने के लिए, यात्रियों को ओल्ड जीटी रोड से जाने से बचने की सलाह दी जाती है और उनसे तदनुसार योजना बनाने या वैकल्पिक मार्ग चुनने का अनुरोध किया जाता है।’’ आईएमडी ने कहा कि बारिश के कारण दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है।
#WATCH गुरुग्राम, हरियाणा: गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण जलभराव हुआ। वीडियो सेक्टर-9 से है। pic.twitter.com/65Y9bIg5vk— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सुबह नौ बजे शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 110 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच को ‘खराब’, 301 और 400 के बीच को ‘बेहद खराब’ और 401 और 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।
#WATCH नोएडा, उत्तर प्रदेश: भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
वीडियो नोएडा के सेक्टर 62 से है। pic.twitter.com/vJih4P1gQ6