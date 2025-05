Delhi Rain: दिल्ली-NCR में बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर पानी ही पानी; हवाई सेवा बाधित

Delhi Rain: दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में देर रात मूसलाधार बारिश हुई। जबरदस्त बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई इलाकों में जलभराव हो गया है जिससे लोगों को कही आने-जाने में दिक्कतें हो रही है। वहीं, तेज बारिश और तूफान की वजह से हवाई सेवाएं बाधित हुई है।

इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया था जिसके बाद मौसम में यह बदलाव हुआ है।

भारी बारिश के कारण मिंटो रोड, हुमायूं रोड और शास्त्री भवन समेत कई इलाकों में जलभराव देखा गया। मिंटो ब्रिज पर एक कार डूबी हुई पाई गई, जहां आमतौर पर भारी बारिश के बाद जलभराव हो जाता है।

#WATCH | Severe waterlogging witnessed at Subroto Park area after heavy rain lashed Delhi pic.twitter.com/RONLcfmdo4 — ANI (@ANI) May 25, 2025

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के राज्यों में धूल भरी आंधी के बाद आंधी और बारिश की भविष्यवाणी की थी, साथ ही 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

रेड अलर्ट में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों को शामिल करते हुए एक विशाल क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने का पूर्वानुमान भी शामिल था।

#WATCH | Severe waterlogging in parts of Delhi following heavy rainfall



(Visuals from near Dwarka Flyover) pic.twitter.com/umh8XRBlxb — ANI (@ANI) May 25, 2025

उड़ाने प्रभावित

दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई एयरलाइन्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपडेट साझा की है। एक्स पर एक पोस्ट में, इंडिगो ने कहा कि दिल्ली में प्रतिकूल मौसम और हवाई यातायात की भीड़ के कारण वर्तमान में उड़ान संचालन प्रभावित है। इसने यात्रियों को हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने की सलाह दी। लगभग एक घंटे बाद एक अपडेट में, एयरलाइन ने कहा कि दिल्ली में मौसम में सुधार हो रहा है, लेकिन हवाई यातायात की भीड़ अभी भी बनी हुई है।

#WeatherUpdate: Due to bad weather (thunderstorm) in Delhi (DEL), all departures/arrivals and their consequential flights may get affected. Passengers are requested to keep a check on their flight status via https://t.co/2wynECYWr0. — SpiceJet (@flyspicejet) May 24, 2025

एयर इंडिया ने कहा कि रविवार शाम और रात को अमृतसर, चंडीगढ़ और दिल्ली से आने-जाने वाली उड़ानों पर गरज और तेज़ हवाओं का असर पड़ सकता है।

स्पाइसजेट ने यह भी कहा कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण इसकी प्रस्थान और आगमन उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं और यात्रियों से अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने का आग्रह किया।

#6ETravelAdvisory: With clearer skies over #Delhi, flight operations are back to normal. Stay updated with your flight status https://t.co/CjwsVzFov0 and allow some extra time for your airport commute. See you onboard soon! pic.twitter.com/G5RNvHXTxQ — IndiGo (@IndiGo6E) May 25, 2025

मौसम विभाग ने दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है, जिससे दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के साथ गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। हालांकि, यह राहत अल्पकालिक हो सकती है।

#WATCH | Delhi: Waterlogging witnessed in Nanakpura Underpass following heavy rainfall pic.twitter.com/JQ2lag2EFX — ANI (@ANI) May 25, 2025

22 से 28 मई के बीच, दिल्ली में तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है, जो 26 मई और 28 मई को 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। रात का तापमान भी लगातार बढ़ेगा, जो 22 मई को 21 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर सप्ताह के अंत तक 29 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।

अन्य राज्यों के लिए आईएमडी का पूर्वानुमान आईएमडी के अनुसार, मौसम प्रणाली का असर पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र और हरियाणा के कई शहरों और जिलों जैसे यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, हिसार, जींद, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह सहित एक बड़े क्षेत्र पर पड़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत और अन्य शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान के अलवर, भिवाड़ी, झुंझुनू, पिलानी, कोटपुतली और आस-पास के इलाकों को भी अलर्ट पर रखा गया है।

IMD ने निवासियों को घर के अंदर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और तेज़ हवाओं और संभावित बिजली गिरने के मद्देनजर सुरक्षा सावधानी बरतने की सलाह दी है।

Web Title: Waterlogging after Heavy rain in Delhi-NCR air service disrupted