आई-पैक कार्यालय और प्रतीक जैन आवास पर छापेमारी, सड़क पर उतरीं सीएम ममता, कोलकाता में भाजपा सांसद सौमित्र खान ने कहा-धारा 356 लागू करो, वीडियो

कोलकाताः टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल आई-पीएसी पर ईडी की छापेमारी के बाद एक रैली का नेतृत्व किया। राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पैक के कार्यालय और इसके संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर की गई छापेमारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शुक्रवार को कोलकाता में पार्टी प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में मार्च निकाला। ममता ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और समर्थकों के साथ 8बी बस स्टैंड क्षेत्र से मार्च शुरू किया, जो हाजरा मोड़ की ओर बढ़ा।

Kolkata | TMC Chairperson and West Bengal CM Mamata Banerjee leads a rally following the ED raid on I-PAC yesterday.

इस बीच भाजपा सांसद सौमित्र खान ने कहा कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्होंने अपने संवैधानिक पद का अपमान किया है। चुनाव से पहले राज्य में धारा 356 (राष्ट्रपति शासन) लागू की जानी चाहिए। कल की घटना को लेकर बीजेवाईएम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने आई-पीएसी पर छापे के बाद प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ विरोध जताया था।

Kolkata, West Bengal: BJYM protests against CM Mamata Banerjee over yesterday's incident, where she raised a protest against the Enforcement Directorate, following the raid on I-PAC.

BJP MP Saumitra Khan says, "...Mamata Banerjee should be arrested, she demeaned her Constitutional post. Section 356 (President's Rule) should be implemented in the state before elections."

इस दौरान, प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उस पर 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग’’ करने का आरोप लगाया।

Kolkata, West Bengal | BJP leader Locket Chatterjee says, "The drama and the scenes we saw yesterday were unprecedented in India's history. This was the first time we saw something of this kind. ED had come to raid an organisation in connection with a 2020 coal scam, but…

यह विरोध मार्च बृहस्पतिवार को जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास पर ईडी द्वारा ली गई तलाशी के दौरान ममता के नाटकीय रूप से वहां पहुंचने के एक दिन बाद निकाला जा रहा है। ममता ने आरोप लगाया है कि ईडी विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक दस्तावेजों, हार्ड डिस्क और गोपनीय संगठनात्मक डेटा को जब्त करने का प्रयास कर रही है, जिनका वित्तीय जांच से कोई लेना-देना नहीं है।

दिल्ली में हमारे सांसदों के साथ हुए शर्मनाक और गलत बर्ताव की निंदा करती हूं : ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दिल्ली में गृह मंत्रालय के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी सांसदों के साथ हुए बर्ताव की निंदा की और इसे ‘‘शर्मनाक, अस्वीकार्य और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला” करार दिया । शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया,

जब वे केंद्र द्वारा जांच एजेंसियों के कथित गलत इस्तेमाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘चुने हुए प्रतिनिधियों को, उनके लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने पर सड़कों पर घसीटना… कानून लागू करना नहीं है – यह वर्दी में अहंकार है।’’

Delhi | TMC MPs who were detained by police during their protest outside Union Home Minister Amit Shah's office today, released from Parliament Street police station



TMC MP Mahua Moitra says, "It is our property where ED came in to do robbery. All our election data is…

उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र ‘सत्ता में बैठे लोगों की सुविधा या आराम’ पर नहीं चलता। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि जहां इसके नेता विरोध प्रदर्शनों के दौरान ‘रेड कार्पेट और खास सुविधाओं’ की उम्मीद करते हैं,

वहीं विपक्षी सांसदों को आवाज़ उठाने पर ‘घसीटा जाता है, हिरासत में लिया जाता है और अपमानित किया जाता है।’ ममता ने कहा कि संस्थाओं और राजनीतिक लोगों के बीच परस्पर सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आप हमारा सम्मान करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं।’’

उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को अपमानित करने की कोशिशों का जवाब ‘सहिष्णुता, असहमति और लोकतांत्रिक नैतिकता’ से दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी और कोई भी गृह मंत्री यह तय नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में कौन सम्मान का हकदार है।’’

