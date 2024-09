watch vinesh phogat resigned: कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट ने दिया इस्तीफा, छोड़ दी रेलवे की नौकरी, लिखा मैसेज

Highlights त्यागपत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौप दिया है। रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। रेसलर विनेश फोगाट ने इस्तीफा दे दिया।

Haryana Assembly Elections 2024: रेसलर विनेश फोगाट ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच फोगाट ने आज भारतीय रेलवे में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल में संन्यास लेने वाली पहलवान विनेश फोगाट ने निजी कारणों का हवाला देते हुए रेलवे से त्यागपत्र दिया है। फोगाट ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्यागपत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिये गये इस अवसर के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूँगी।

#WATCH | Vinesh Phogat arrives at the residence of Congress national president Mallikarjun Kharge, in Delhi. pic.twitter.com/23NM6QebwH — ANI (@ANI) September 6, 2024

विनेश ने पेरिस ओलंपिक में 50 किलो के स्वर्ण पदक के मुकाबले से ठीक पहले अयोग्य करार दिये जाने के कारण कुश्ती से संन्यास ले लिया था । उनकी अपील को खेल पंचाट ने खारिज कर दिया था। भारत की पूर्व पहलवान विनेश फोगाट ने निजी कारणों का हवाला देकर भारतीय रेलवे से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गईं।

जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्यागपत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिये गये इस अवसर के लिए मैं… pic.twitter.com/HasXLH5vBP — Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) September 6, 2024

फोगाट ने दिल्ली में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार से मुलाकात की। ऐसी अटकलें हैं कि वह अक्टूबर को होने वाला हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक से लौटने पर फोगाट का दिल्ली हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया था।

Vinesh Phogat resigns from her post in Indian Railways amid speculations of her joining Congress party today. pic.twitter.com/1n0xxG1O6s — ANI (@ANI) September 6, 2024

#WATCH | Bajrang Punia arrives at the residence of Congress national president Mallikarjun Kharge, in Delhi. pic.twitter.com/hzl0l05rnR — ANI (@ANI) September 6, 2024

