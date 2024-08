Vinesh Phogat in delhi: भव्य स्वागत, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने कहा- विनेश चैंपियन है, सभी देशवासियों को धन्यवाद, देखें वीडियो

Highlights Vinesh Phogat in delhi: विनेश फोगाट को मान-सम्मान ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। Vinesh Phogat in delhi: सभी लोग विनेश फोगाट को हौसला देने के लिए आगे आ रहे हैं। Vinesh Phogat in delhi: पैतृक गांव में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं।

Vinesh Phogat in delhi: पहलवान विनेश फोगट ओलंपिक के बाद पेरिस से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचीं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अन्य लोग एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करते हुए।फोगाट ने कहा, "पूरे देशवासियों का बेहद धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूं।" पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि मैं चाहती हूं कि विनेश को मान-सम्मान ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। उन्होंने (भारत सरकार ने) इसके मेडल के लिए पूरी मदद की। सत्यव्रत कादियान ने कहा कि विनेश फाइटर थी, फाइटर है और फाइटर रहेगी और हमारे लिए वो चैंपियन है। हम उसका चैंपियन की तरह स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बजरंग पुनिया ने कहा कि उनका (विनेश फोगाट) एक चैंपियन की तरह स्वागत किया जा रहा है। देश ने विनेश का सड़क से मंच तक का सफर देखा, हम सभी देशवासियों को धन्यवाद देते हैं।

#WATCH | Indian wrestler Vinesh Phogat says, "I am grateful for this love and respect I have received from my countrymen." pic.twitter.com/PCdVJHaq8K — ANI (@ANI) August 17, 2024

#WATCH | Wrestler Bajrang Punia says, "She (Vinesh Phogat) is being welcomed like a champion. The country saw Vinesh's journey from the streets to the podium. We thank all the countrymen." pic.twitter.com/4tZsOWmZbx — ANI (@ANI) August 17, 2024

फोगाट के भाई हरिंदर पुनिया ने कहा कि सभी लोग उनको हौसला देने के लिए आगे आ रहे हैं। उनके पैतृक गांव में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं...वो पदक नहीं जीत सकी लेकिन इससे हमारा हौसला कम नहीं हुआ है और निश्चित रूप से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेंगे। फोगाट की मां प्रेम लता ने कहा कि सब इंतजार कर रहे हैं...मेरी बेटी चैंपियन है...देश ने उसे स्वर्ण पदक से भी ज्यादा सम्मान दिया है।

#WATCH | Wrestler Sakshee Malikkh says, "Today is a big day. What Vinesh has done for the country and women is amazing. I hope she continues to receive this honour... She is a Champion for us." pic.twitter.com/A8ZI6fVvCm — ANI (@ANI) August 17, 2024

पुनिया ने कहा कि देशवासी उन्हें प्यार दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि देश ने उनका किस तरह स्वागत किया है। पुनिया ने कहा कि वो चैंपियन है इसलिए चैंपियन की तरह स्वागत हो रहा है। मेडल मिलना या ना मिलना वो भाग्य की बात है...देशवासियों का धन्यवाद।

#WATCH | Wrestler Vinesh Phogat arrives at Delhi's IGI Airport from Paris after the Olympics.



Congress MP Deepender Hooda and others welcome her at the airport. pic.twitter.com/7BbY2j5Zv0 — ANI (@ANI) August 17, 2024

#WATCH | Delhi: Indian wrestler Vinesh Phogat en route to her native village in Charkhi Dadri, Haryana



Congress MP Deepender Hooda, wrestlers Bajrang Punia, Sakshee Malikkh are also present. pic.twitter.com/Pysqyeq788 — ANI (@ANI) August 17, 2024

पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में पहुंचने के बावजूद अधिक वजन होने के कारण पदक नहीं जीत पाने वाली भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट का शनिवार को यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। विनेश के आगमन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

#WATCH | Indian wrestler Vinesh Phogat receives a warm welcome at Delhi's IGI Airport



She arrived here from Paris after participating in the #Olympics2024Paris. pic.twitter.com/VlTk0g68Lt — ANI (@ANI) August 17, 2024

#WATCH | Delhi: Wrestler Satyawart Kadian says, "Vinesh was, is and will remain a fighter. She is a champion for us and we are leaving no stone unturned to welcome her like a champion. We are treating her as a gold medalist. She used to compete in the 53 kg category, why did she… pic.twitter.com/kiUcJBxgQc — ANI (@ANI) August 17, 2024

पेरिस ओलंपिक में फाइनल से पहले किए गए वजन में उनका वजन 100 ग्राम अधिक निकला था जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश ने संयुक्त रूप से रजत पदक दिलाने के लिए खेल पंचाट में अपील की थी जिसके कारण वह पेरिस में रुकी रही। खेल पंचाट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था।

#WATCH | Indian wrestler Vinesh Phogat says, "I thank all the countrymen, I am very fortunate."



She received a warm welcome at Delhi's IGI Airport after she arrived here from Paris after participating in the #Olympics2024Paris. pic.twitter.com/6WDTk8dejO — ANI (@ANI) August 17, 2024

#WATCH | Delhi: Wrestler Sakshee Malikkh says, "What Vinesh has done for the country, very few people do it. She should get more respect and appreciation..." pic.twitter.com/3pbN0StSVb — ANI (@ANI) August 17, 2024

#WATCH | Indian wrestler Vinesh Phogat receives a grand welcome at Delhi's IGI Airport



She arrived here from Paris after participating in the #Olympics2024Paris. pic.twitter.com/9GqbZkks7D — ANI (@ANI) August 17, 2024

लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता निशानेबाज और पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के नेता गगन नारंग ने विनेश को चैंपियन करार दिया। यह दोनों एक ही उड़ान से दिल्ली पहुंचे थे। नारंग ने पेरिस हवाई अड्डे पर विनेश के साथ खींची गई तस्वीर को एक्स पर पोस्ट किया। नारंग ने लिखा,‘‘वह खेल गांव में पहले दिन चैंपियन के रूप में पहुंची थी और वह हमेशा हमारी चैंपियन रहेगी।

#WATCH | Wrestler Bajrang Punia says, "The countrymen are giving her tremendous love, you can see how the country welcomed her"



Vinesh Phogat arrived at Delhi's IGI Airport from Paris after participating in the #Olympics2024Paris. pic.twitter.com/oDJnmd1PTY — ANI (@ANI) August 17, 2024

#WATCH | Indian wrestler Vinesh Phogat breaks down as she arrives at Delhi's IGI Airport from Paris after participating in the #Olympics2024Paris. pic.twitter.com/ec73PQn7jG — ANI (@ANI) August 17, 2024

कुछ अवसरों पर करोड़ों लोगों को प्रेरित करने के लिए ओलंपिक पदक की जरूरत नहीं पड़ती। विनेश फोगाट आपने लोगों को प्रेरित किया है। आपके जज्बे को सलाम।’’ विनेश के भाई हरविंदर फोगाट ने कहा,‘विनेश स्वदेश लौट रही है। लोग यहां हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। लोग हमारे गांव में भी उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लोग उनसे मिलने को लेकर उत्साहित हैं।’

#WATCH | Indian wrestler Vinesh Phogat breaks down as she arrives at Delhi's IGI Airport from Paris after participating in the #Olympics2024Paris. pic.twitter.com/T6LcZzO4tT — ANI (@ANI) August 17, 2024

Web Title: watch Vinesh Phogat in delhi Wrestler Bajrang Punia says She welcomed like champion journey streets podium We thank all the countrymen see video