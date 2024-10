WATCH: संघ प्रमुख ने की शस्त्र पूजा?, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हुआ?, संघ के दशहरा उत्सव में बोले मोहन भागवत-इजराइल-हमास युद्ध चिंता का विषय, देखें वीडियो

Highlights WATCH Vijaya dashami: पद्म भूषण और पूर्व ISRO प्रमुख के राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। WATCH Vijaya dashami: संघ के सदस्य नागपुर में RSS मुख्यालय में विजयादशमी मनाने के लिए एकत्रित होकर संघ प्रार्थना की। WATCH Vijaya dashami: RSS प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस मौजूद रहे।

नागपुरः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। पद्म भूषण और पूर्व ISRO प्रमुख के राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संघ के सदस्य नागपुर में RSS मुख्यालय में विजयादशमी मनाने के लिए एकत्रित होकर संघ प्रार्थना की। RSS प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस मौजूद रहे। पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन भी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं।

#WATCH | RSS Chief Mohan Bhagwat performs Shashtra Puja on the occasion of #Vijayadashami, in Nagpur, Maharashtra.



Padma Bhushan & former ISRO chief K. Radhakrishnan is also present as the chief guest of the event. pic.twitter.com/nuBWozAMIo — ANI (@ANI) October 12, 2024

#WATCH | Union Minister Nitin Gadkari, Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis and former ISRO chief K Sivan are present at the Shastra Puja event of RSS on the occasion of #VijayaDashami, in Nagpur



Padma Bhushan & former ISRO chief K. Radhakrishnan is also present as the chief… pic.twitter.com/jPBF6mD4Wy— ANI (@ANI) October 12, 2024

#WATCH | Maharashtra | Rashtriya Swayamsevak Sangh members demonstrate Ghosh Pathak as they gather to celebrate #VijayaDashami at RSS' headquarters in Nagpur pic.twitter.com/ar4VqWz3A2— ANI (@ANI) October 12, 2024

मोहन भागवत ने कहा कि परिस्थितियां कभी चुनौतीपूर्ण होती हैं तो कभी अच्छी... मानव जीवन भौतिक रूप से पहले से अधिक खुशहाल है लेकिन हम देखते हैं कि इस खुशहाल और विकसित मानव समाज में भी कई संघर्ष जारी हैं। इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है - हर कोई इस बात को लेकर चिंतित है कि यह कितना व्यापक होगा और इसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | #VijayaDashami | RSS chief Mohan Bhagwat says, "We have such a big and diverse society - to create that diversity as a division, or to divide even when there is no diversity but to make them think that we are diverse and hence we are aloof - giving… pic.twitter.com/BA8smgoMzF — ANI (@ANI) October 12, 2024

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | #VijayaDashami | RSS chief Mohan Bhagwat says, "In Bangladesh, such discussions are going on that we have a threat from India and hence we have to side with Pakistan since they have a nuclear weapon we can stop India... We all know which countries… pic.twitter.com/ptJOJ3cHGY— ANI (@ANI) October 12, 2024

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हुआ? उसके कुछ तात्कालिक कारण हो सकते हैं, लेकिन जो लोग चिंतित हैं, वे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन, उस अराजकता के कारण, हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा वहां दोहराई गई। पहली बार, हिंदू एकजुट हुए और अपनी रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे।

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | #VijayaDashami | RSS chief Mohan Bhagwat says, "Situations are challenging sometimes and sometimes good... Human life is materially happier than before but we see that in this happy and developed human society, many struggles continue. The war that… pic.twitter.com/GWMAHu3aO1 — ANI (@ANI) October 12, 2024

लेकिन, जब तक क्रोध में आकर अत्याचार करने की यह कट्टरपंथी प्रवृत्ति होगी - तब तक न केवल हिंदू, बल्कि सभी अल्पसंख्यक खतरे में होंगे। उन्हें पूरी दुनिया के हिंदुओं से मदद की ज़रूरत है। यह उनकी ज़रूरत है कि भारत सरकार उनकी मदद करे... अगर हम कमज़ोर हैं, तो हम अत्याचार को आमंत्रित कर रहे हैं। हम जहाँ भी हैं, हमें एकजुट और सशक्त होने की ज़रूरत है।

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | #VijayaDashami | RSS chief Mohan Bhagwat says, "What happened in our neighbouring Bangladesh? It might have some immediate reasons but those who are concerned will discuss it. But, due to that chaos, the tradition of committing atrocities against… pic.twitter.com/KXfmbTFZ5D — ANI (@ANI) October 12, 2024

आरएसएस प्रमुख भागवत ने नागपुर में संघ के दशहरा उत्सव में कहा कि कोई भी देश लोगों के राष्ट्रीय चरित्र से महान बनता है। इजराइल-हमास युद्ध चिंता का विषय है।सभी का मानना ​​है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत अधिक सशक्त हुआ है तथा विश्व में उसकी साख भी बढ़ी है। बांग्लादेश में यह बात फैलाई जा रही है कि भारत उसके लिए एक खतरा है।

#WATCH | Rajasthan: During #VijayaDashmi celebrations in Jaipur, RSS' leader Suresh Bhaiyyaji Joshi says, " States are different and their languages are different, even the small cultures of these states are different. An unwanted illusion is being created that one language is… pic.twitter.com/YqNgWcFKgX — ANI (@ANI) October 12, 2024

मोहन भागवत ने नागपुर में विजयादशमी उत्सव में कहा कि भयावह साजिशें हमारे संकल्प की परीक्षा ले रही हैं, भारत को अस्थिर करने के प्रयास तेज हो रहे हैं।बांग्लादेश में अत्याचारी कट्टरपंथी प्रकृति के लोग मौजूद हैं, हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों के सिर पर खतरे की तलवार लटक रही है।

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | Padma Bhushan & former ISRO chief K. Radhakrishnan says, "...Self-reliance has been our obsession from the past not just an objective. In recent times, Indian space probes have reached the lunar surface - Chandrayan 3, into the Mars orbit and the… https://t.co/i72SkkfMjVpic.twitter.com/QZweBHXBdy — ANI (@ANI) October 12, 2024

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | Padma Bhushan & former ISRO chief K. Radhakrishnan says, "It's an honour for me to get the gracious invitation from Dr Mohan Bhagawat ji. To be here on this auspicious occasion of Vijayadashami. It's a privilege for me to address this admirable… https://t.co/i72SkkfMjVpic.twitter.com/a8H3lXAcqH— ANI (@ANI) October 12, 2024

महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर दु:ख जताया और कोलकाता की चिकित्सक से बलात्कार की घटना को शर्मनाक बताया। सामाजिक सद्भाव और एकता के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर व्यक्तियों और परिवारों के बीच मैत्री का होना जरूरी है।

