Watch UP News: अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा कृष्ण मंदिर..., सीएम योगी बोले- ज्ञानवापी को आज लोग मस्जिद कहते हैं, ज्ञानवापी साक्षात 'विश्वनाथ' हैं?, देखें वीडियो

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय-समय पर अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा कृष्ण मंदिर को हिंदू समाज की आस्था का केंद्र बताने वाले बयान देते रहे हैं. इसी क्रम में उन्होने गोरखपुर में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर को लेकर फिर एक बड़ा दावा किया. उन्होने कहा कि ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन असल में ज्ञानवापी साक्षात ‘विश्वनाथ’ ही हैं. उनके इस कथन की विपक्षी दलों ने निंदा की है. विपक्षी दलों का कहना है कि इस मामले की सुनवाई अदालत में हो रही है, ऐसे में सीएम योगी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए.

फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण की वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. सीएम योगी ने विश्वविद्यालय में आयोजित ‘समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान’ विषयक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ स्वरूप बताया.

