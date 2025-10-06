VIDEO: बर्फ की चादर से ढका कश्मीर, जमकर हुई बर्फबारी, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 6, 2025 14:39 IST2025-10-06T14:39:16+5:302025-10-06T14:39:47+5:30
Snowfall in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के राजदान टॉप पर ताजा बर्फबारी हुई है और श्रीनगर के कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शहर में भारी बारिश, मध्यम वर्षा, बिजली कड़कने के साथ आंधी का अनुमान जताया गया है। वहीं तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है और बारिश की 65 प्रतिशत संभावना है, आपको बता दें माता वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल 8 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है। जम्मू में स्कूलों को 6 और 7 अक्टूबर को बंद रखने का आदेश दिया गया है, पहाड़ी इलाकों की यात्रायें फिलहाल टालने की सलाह दी गई है।
जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा में राजदान टॉप एक सफेद वंडरलैंड में बदल गया क्योंकि इस क्षेत्र में ताजा बर्फबारी हुई।
#WATCH | J&K | Razdan Top in Bandipora turns into a white wonderland as the region receives a fresh spell of snow. pic.twitter.com/pYi1aNQXSZ— ANI (@ANI) October 6, 2025
जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई।
#WATCH | Rain lashes parts of Jammu and Kashmir; visuals from Bhaderwah. pic.twitter.com/xxiHHQz2zu— ANI (@ANI) October 6, 2025
श्रीनगर शहर में भी सोमवार को बारिश हुई।
#WATCH | Jammu and Kashmir: Rain lashes parts of Srinagar city.— ANI (@ANI) October 6, 2025
India Meteorological Department forecasted 'Heavy Rainfall, Light to Moderate Rainfall, Thunderstorm accompanied with lightning & gusty winds(30-40kmph)' in Srinagar today pic.twitter.com/I3fdgFiK5t