VIDEO: बर्फ की चादर से ढका कश्मीर, जमकर हुई बर्फबारी, देखें वायरल वीडियो

October 6, 2025

Snowfall in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के राजदान टॉप पर ताजा बर्फबारी हुई है और श्रीनगर के कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई है।

Snowfall in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के राजदान टॉप पर ताजा बर्फबारी हुई है और श्रीनगर के कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शहर में भारी बारिश, मध्यम वर्षा, बिजली कड़कने के साथ आंधी का अनुमान जताया गया है। वहीं तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है और बारिश की 65 प्रतिशत संभावना है, आपको बता दें माता वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल 8 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है। जम्मू में  स्कूलों को 6 और 7 अक्टूबर को बंद रखने का आदेश दिया गया है, पहाड़ी इलाकों की यात्रायें फिलहाल टालने की सलाह दी गई है।

जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा में राजदान टॉप एक सफेद वंडरलैंड में बदल गया क्योंकि इस क्षेत्र में ताजा बर्फबारी हुई।

जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई।

श्रीनगर शहर में भी सोमवार को बारिश हुई।

