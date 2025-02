RPF Women Constable Duty: सलाम मां?, भगदड़ के बीच बच्चे को लेकर ड्यूटी करती दिखीं आरपीएफ कांस्टेबल, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ, देखें वीडियो

Highlights RPF Women Constable Duty: वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। RPF Women Constable Duty: 16 फरवरी को आरपीएफ और दिल्ली पुलिस अत्यधिक अलर्ट पर थी। RPF Women Constable Duty: लोग तारीफ की पुल बांध रहे हैं।

नई दिल्लीः नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में शनिवार शाम को प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में सवार होने के लिए भारी भीड़ उमड़ने के कारण स्टेशन पर भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तारीफ की पुल बांध रहे हैं। भगदड़ के बीच बच्चे को लेकर आरपीएफ कांस्टेबल ड्यूटी कर रही हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांस्टेबल की पहचान रीना के रूप में हुई है। परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा और एक पुलिस अधिकारी और एक माँ दोनों के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा किया। 16 फरवरी को आरपीएफ और दिल्ली पुलिस अत्यधिक अलर्ट पर थी।

RPF Lady Constable goes viral after she is seen on duty with her young Baby.

RPF Lady Constable goes viral after she is seen on duty with her young Baby.

Balancing between Motherhood and Duty at #Delhi Railway Station.