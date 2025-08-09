आरजी कर अस्पताल केसः पुलिस लाठीचार्ज, पीड़िता की मां से हाथापाई, मेरी चूड़ियां तोड़ी, सिर में चोट, कहा- हमें क्यों रोक रहे हैं? हम तो बस ‘नबान्न’ पहुंचना चाहते
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 9, 2025 17:40 IST2025-08-09T17:40:13+5:302025-08-09T17:40:46+5:30
RG Kar Hospital case: रैली में शामिल लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की।
RG Kar Hospital case:कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की पीड़िता की मां ने शनिवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ तक मार्च में शामिल होने के लिए जाते समय महिला पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यह मार्च सरकारी अस्पताल में उनकी बेटी की कथित दुष्कर्म के बाद हत्या के एक साल पूरे होने पर बुलाया गया था। पीड़िता की मां ने दावा किया कि हाथापाई में उनका शंख (पारंपरिक शंख चूड़ी) टूट गया और उनके सिर में चोट पाहुंची। उन्होंने कहा, ‘‘वे हमें इस तरह क्यों रोक रहे हैं? हम तो बस ‘नबान्न’ पहुंचना चाहते हैं और अपनी बेटी के लिए न्याय मांगना चाहते हैं।’’ रैली में शामिल लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की।
Kolkata, West Bengal: People at the 'Nabanna Abhijan' rally were stopped by barricades at Santragachi, Howrah. The rally was organised to mark one year since the RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case pic.twitter.com/ptMKZa1aGk— IANS (@ians_india) August 9, 2025
Kolkata, West Bengal: Father of RG Kar Medical College rape and murder victim alleges police mistreated them during protests, citing lathi charge, injuries, and delays in viewing the body despite court permission.#Kolkata#RGKarMedicalCollege#WestBengalpic.twitter.com/OWjcHOYvIw— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) August 9, 2025
Kolkata, West Bengal: The 'Nabanna Abhijan' rally was held with LoP in the state Assembly, Suvendu Adhikari, joining the rally. It was organised to mark one year since the RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case pic.twitter.com/I6h4ObA7XY— IANS (@ians_india) August 9, 2025
मृतक चिकित्सक के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण रैली के लिए अदालत की अनुमति के बावजूद पुलिस ने परिवार को मार्च में शामिल होने के लिए डोरीना क्रॉसिंग तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की। रानी रश्मोनी रोड सभा स्थल से आगे न बढ़ने की पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए विद्यासागर सेतु की ओर बढ़ने के प्रयास में प्रदर्शनकारियों ने अवरोधक को पार करने की कोशिश की जिस कारण पुलिस ने मध्य कोलकाता में पार्क स्ट्रीट चौराहे पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया।
"Administration has changed, the new officials are trying to make it better, but focus now on long-term security" : Dr Tapas Pramanik, RG Kar Hospital doctor to NDTV's @SreyashiDey on what has changed since one year of the RG Kar case pic.twitter.com/MgXITqnu4k— NDTV (@ndtv) August 9, 2025
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अग्निमित्रा पॉल और भाजपा के अन्य विधायकों के साथ ‘पार्क स्ट्रीट - जवाहर लाल नेहरू रोड क्रॉसिंग’ पर धरना दिया। आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में अधिकारी और भाजपा के अन्य नेताओं सहित 100 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं।
WB police issued summons to protestors of R G Kar Medical College r*pe case.— Civil Learning (@CivilLearning1) August 9, 2025
A year after the r*pe and m*rder of their colleague at R G Kar Medical College and Hospital in Kolkata, the junior doctors who led the agitation for justice and reform are still facing legal,… pic.twitter.com/FegAXVABDB
अधिकारी ने यह भी दावा किया कि लाठीचार्ज के दौरान आरजी कर पीड़िता के माता-पिता घायल हो गए। मार्ग पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे, हालांकि हावड़ा जिले के सांतरागाछी में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई।