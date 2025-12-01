आपका यहां तक पहुंचना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को लेकर पीएम मोदी ने राज्यसभा में बोले, वीडियो

Highlights समाज सेवा उनकी निरंतरता रही है, राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है। मेरा मन पर सकारात्मक भाव जगना बहुत स्वाभाविक था। आपका यहां तक पहुंचना भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि सी पी राधाकृष्णन का साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचना देश के लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति को दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि इस सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्य इस उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए, आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे, मर्यादा रखेंगे। हमारे सभापति जी एक सामान्य परिवार से आते हैं, किसान परिवार से निकले हैं और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। समाज सेवा उनकी निरंतरता रही है, राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है।

#WATCH | Delhi: Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge says, "I consider it apt to quote the following sayings of Sarvepalli Radhakrishnan. On 16th May 1952, he said, "I belong to no party." I'm saying this because many people claimed that you belong to their party..."



"A democracy… pic.twitter.com/q0BA2kJzRX — ANI (@ANI) December 1, 2025

लेकिन, मुख्यधारा समाज सेवा की रही है, समाज के प्रति समर्पित होकर जितना कुछ अपने युवाकाल से लेकर अबतक वो करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए प्रेरणा है, मार्गदर्शन है। लेकिन, प्रधानमंत्री के रूप में मुझे जब यहां दायित्व मिला और मैंने आपको अलग-अलग जिम्मेदारियों पर काम करते हुए देखा, तो मेरा मन पर सकारात्मक भाव जगना बहुत स्वाभाविक था।

आपका यहां तक पहुंचना भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं आपसे लंबे समय से परिचित रहा हूं, सार्वजनिक जीवन में साथ-साथ करने का अवसर भी मिला है। आदरणीय सभापति जी आज शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है और आज सदन के हम सभी सदस्यों के लिए आपका स्वागत करना गर्व का पल है।

आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन। एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं।

PM Shri @narendramodi’s remarks during the felicitation of Thiru CP Radhakrishnan Ji in the Rajya Sabha. https://t.co/lLgx45ZhwA — BJP (@BJP4India) December 1, 2025

