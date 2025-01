WATCH: गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर कूड़ा उठाते दिखे पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी 76वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत करने जा रहे थे औपचारिक पथ पर चलते समय, प्रधानमंत्री ने जमीन पर कूड़ा देखा बिना किसी हिचकिचाहट के, उन्होंने नीचे झुककर उसे उठाया और सुनिश्चित किया कि उसका उचित तरीके से निपटान किया जाए

Republic Day 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के प्रतिष्ठित कर्तव्य पथ पर जमीन से कूड़ा उठाते हुए देखा गया। यह इशारा, हालांकि संक्षिप्त था, लेकिन दर्शकों और नेटिज़न्स पर एक अमिट छाप छोड़ गया, जो उदाहरण के रूप में नेतृत्व करने के महत्व की एक मार्मिक याद दिलाता है। यह घटना तब हुई जब पीएम मोदी 76वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत करने जा रहे थे। औपचारिक पथ पर चलते समय, प्रधानमंत्री ने जमीन पर कूड़ा देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के, उन्होंने नीचे झुककर उसे उठाया और सुनिश्चित किया कि उसका उचित तरीके से निपटान किया जाए। पूरा कृत्य कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो तेजी से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है।

नेटिज़न्स ने इंटरनेट पर प्रधानमंत्री की प्रशंसा की बाढ़ ला दी, उन्होंने कहा कि वे जो कहते हैं, उसे करते भी हैं। कई लोगों ने इस कदम को मोदी की प्रमुख पहल, स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा, जिसका उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देना है।

एक यूजर ने लिखा, "एक सच्चे नेता की पहचान उसके कार्यों से होती है। जब पीएम मोदी उपराष्ट्रपति का स्वागत करने जा रहे थे, तो उन्हें जमीन से कचरा उठाते हुए देखा गया।" एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, "पीएम मोदी दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रहे हैं। उन्होंने कालीन पर पड़े कागज के कचरे को उठाया।" एक तीसरे ने लिखा, "उत्तर प्रदेश की मूर्तियां देखने गए समय प्रधानमंत्री मोदी की मूर्तियां देखने आए। स्मारक मंडल कर रहे हैं!"

A true leader is defined by his actions.



When PM Modi was going to receive the Vice President, he was seen picking up waste from the ground. pic.twitter.com/QcggCgXKkJ