Highlights VIDEO: जीत के बाद क्या बोलीं मैथिली ठाकुर, वीडियो हुआ वायरल

Maithili Thakur Video: दरभंगा की अलीनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार लोकगायिका मैथिली ठाकुर जीत गई हैं, आखिरी राउंड में एनडीए प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने 11730 वोटों से जीत दर्ज की। सोशल मीडिया पर मैथली का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो जनता को प्रणाम करती है और कहती हैं। आप सभी लोगों की आज जीत हुई है अलीनगर के जितने भी लोगों ने मुझे वोट किया है उनकी आज जीत हुई है और मैं बस निशब्द हूं। कहने को बहुत कुछ है मगर ऐसा लग रहा है लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैंने सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूं हमारी जनता जनार्दन का हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके इस चुनाव में आप सभी के लिए भेजा।

‘ये मेरी जीत नहीं, जनता की जीत है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया।



मैं निशब्द हूँ… अभी भी इस ऐतिहासिक पल को महसूस कर रही हूँ।’”



मैथिली ठाकुर🔥 pic.twitter.com/f35Bf7UTME — Ocean Jain (@ocjain4) November 14, 2025

बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट पर मैथिली ठाकुर जीत गई हैं. उन्होंने अपने चुनाव लड़ने के अनुभव को साझा किया. साथ ही बताया कि कैसे संगीत और राजनीति को बैलेंस करेंगी. pic.twitter.com/XoVk7ciBBW — BBC News Hindi (@BBCHindi) November 14, 2025

