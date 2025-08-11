WATCH: प्रदर्शन के दौरान बेहोश होने के बाद महुआ मोइत्रा की कथित 'चुंबन' वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

By रुस्तम राणा | Updated: August 11, 2025 20:13 IST2025-08-11T20:13:42+5:302025-08-11T20:13:42+5:30

वीडियो में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा प्रदर्शन के दौरान बेहोश होकर गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, और बाद में उन्हें भीड़ या कैमरों की ओर एक चुंबन उड़ाते हुए देखा जा सकता है।

नई दिल्ली: सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ब्लॉक के "वोट चोरी" विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वीडियो में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा प्रदर्शन के दौरान बेहोश होकर गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, और बाद में उन्हें भीड़ या कैमरों की ओर एक चुंबन उड़ाते हुए देखा जा सकता है।

दिल्ली में विपक्षी सांसदों द्वारा भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान महुआ मोइत्रा बेहोश होकर गिर पड़ीं, जिसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विपक्षी सांसदों ने इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया।

वीडियो में महुआ बस के अंदर बैठी दिखाई दे रही हैं और बाकी महिला सांसद उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही हैं और हिरासत में ली गई एक सांसद वीडियो बना रही है। हालांकि, वीडियो के बीच में महुआ अचानक बस की खिड़की से बाहर देखती हैं और उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह कैमरे या बस के बाहर मौजूद लोगों की तरफ मुस्कुराते हुए और उन्हें किस करते हुए दिखाई देती हैं।

महुआ मोइत्रा का नाटकीय ढंग से गिरना और फिर उन्हें चूमना, पूरे विरोध प्रदर्शन का सबसे चर्चित क्षण बन गया। जहाँ कुछ समर्थकों ने सांसद के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की, वहीं सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के एक वर्ग ने उन पर 'नाटक' करने और ध्यान आकर्षित करने के लिए बेहोशी का नाटक करने का आरोप लगाया। एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर मीम्स, टिप्पणियों और बहसों की बाढ़ आ गई है।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएँ

एक यूज़र ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "कैमरे पर: थकी हुई, क्षीण और व्यथित। कैमरे के पीछे: मुस्कुराती हुई और सुकून भरी। गुलाब की तरह तरोताज़ा! यही हैं ड्रामा क्वीन महुआ मोइत्रा!!"

एक अन्य ने कहा, "दिल्ली पुलिस को महुआ मोइत्रा को रिझाते हैं।" कुछ यूज़र्स महुआ के अभिनय के लिए ऑस्कर की भी मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं, "ऑस्कर के लिए आप पूरी तरह से हक़दार हैं" और "ऑस्कर दो इसे।"

उनके एक समर्थक ने कहा, "दिल्ली पुलिस ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ बदसलूकी की, उनका मुँह बंद कर दिया, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गईं। वोट चोर भाजपा और चुनाव आयोग, अगर आपने कुछ ग़लत नहीं किया है तो आप क्यों डरे हुए हैं? महिला सांसदों को नुकसान क्यों पहुँचा रहे हैं?"

उनके समर्थक पूछ रहे हैं कि क्या यह वीडियो AI द्वारा जनरेट किया गया है या एडिट किया गया है। हालाँकि, यह वीडियो AI द्वारा जनरेट नहीं किया गया है और इसे टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में महुआ बीच में किस करती नज़र आ रही हैं।

महुआ मोइत्रा ने वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और टीएमसी ने आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वीडियो में प्रियंका गांधी समेत अन्य सांसद भी पुलिस बस के अंदर मौजूद थे।

