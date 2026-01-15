Maharashtra Polls 2026: भाजपा चुनाव जीतेगी और नागपुर को दुनिया का सबसे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाएंगे, नितिन गडकरी ने कहा-मतदान करने के लिए बाहर आएं, वीडियो

Highlights Maharashtra Polls 2026 LIVE: Maharashtra Polls 2026 LIVE: Maharashtra Polls 2026 LIVE:

नागपुरः महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए बृहस्पतिवार सुबह मतदान शुरू हो गया और सबकी नजर मुंबई पर टिकी हैं, जहां आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी पर शासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। राज्य में 893 वार्डों की 2,869 सीट के लिए सुबह साढ़े सात बजे मतदान शुरू हुआ और शाम साढ़े पांच बजे समाप्त होगा। 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला कुल 3.48 करोड़ मतदाताओं के हाथ में है।

#WATCH | Nagpur: On Maharashtra local body polls, Union Minister Nitin Gadkari says, "I am hopeful that BJP will win the election. We will work on our resolve to make Nagpur the cleanest and most pollution-free city in the world. Voting is our fundamental right, and we should use… pic.twitter.com/jZQB7BRgx5 — ANI (@ANI) January 15, 2026

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भाजपा चुनाव जीतेगी। हम नागपुर को दुनिया का सबसे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के अपने संकल्प पर काम करेंगे। मतदान हमारा मौलिक अधिकार है और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। मैं जनता से अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बाहर आएं। हमें मतदान प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, तभी मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है।

