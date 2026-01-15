Maharashtra Polls 2026: भाजपा चुनाव जीतेगी और नागपुर को दुनिया का सबसे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाएंगे, नितिन गडकरी ने कहा-मतदान करने के लिए बाहर आएं, वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 15, 2026 11:10 IST2026-01-15T11:04:54+5:302026-01-15T11:10:10+5:30

Maharashtra Polls 2026 LIVE:

nitin gadkari

नागपुरः महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए बृहस्पतिवार सुबह मतदान शुरू हो गया और सबकी नजर मुंबई पर टिकी हैं, जहां आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी पर शासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। राज्य में 893 वार्डों की 2,869 सीट के लिए सुबह साढ़े सात बजे मतदान शुरू हुआ और शाम साढ़े पांच बजे समाप्त होगा। 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला कुल 3.48 करोड़ मतदाताओं के हाथ में है।

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भाजपा चुनाव जीतेगी। हम नागपुर को दुनिया का सबसे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के अपने संकल्प पर काम करेंगे। मतदान हमारा मौलिक अधिकार है और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। मैं जनता से अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बाहर आएं। हमें मतदान प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, तभी मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है।

