WATCH Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis: 'एक हैं तो सेफ हैं' और 'मोदी हैं तो मुमकिन हैं' के नारे से स्वागत?, नागपुर में सीएम फडणवीस का भव्य स्वागत, देखें

Highlights WATCH Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि पर आया हूं। WATCH Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis: नागपुर हवाई अड्डे पर एक सजे-धजे खुले वाहन में सवार हुए। WATCH Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis: निशाना साधते हुए उन पर संविधान में विश्वास न करने का आरोप लगाया।

WATCH Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis:महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में महायुति की जीत का जश्न मनाने के लिए रविवार को अपने गृहनगर नागपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक रैली का नेतृत्व किया। नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक फडणवीस ने लोगों की 24 घंटे सेवा करने की महायुति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। फडणवीस का नागपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों ने भव्य स्वागत किया। रैली नागपुर हवाई अड्डे से शुरू हुई और धरमपेठ में फडणवीस के आवास पर समाप्त हुई। फडणवीस ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा, “यह खुशी का क्षण है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि पर आया हूं। नागपुर मेरा परिवार है और मेरा परिवार मेरा स्वागत कर रहा है।"

VIDEO | Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis ( @Dev_Fadnavis ) holds a roadshow as he arrives in his home constituency in Nagpur. #DevendraFadnavis pic.twitter.com/PdXYxJXG4c

VIDEO | Nagpur is like my family, the whole family welcomes me," says Maharashtra CM Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) as gets a rousing welcome in Nagpur. #DevendraFadnavis#Maharashtrapic.twitter.com/MBUiGhcJau— Press Trust of India (@PTI_News) December 15, 2024