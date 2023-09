INDIA alliance's boycott TV news Anchors: ‘इंडिया’ गठबंधन ने 14 एंकर को किया बहिष्कार, सीएम नीतीश बोले- मुझे जानकारी नहीं, मैं पत्रकारों के समर्थन में हूं, देखें वीडियो

Highlights पत्रकारों को पूरी आजादी है तो वे वही लिखेंगे जो उन्हें पसंद है। खतरनाक मिसाल साबित होगा और यह लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। 14 एंकर की एक सूची भी जारी की है।

INDIA alliance's boycott TV news Anchors: विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों ने फैसला किया कि वे देश के 14 टेलीविजन एंकर के कार्यक्रमों में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। कई टीवी समाचार एंकरों के बहिष्कार की घोषणा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है...मैं पत्रकारों के समर्थन में हूं।

सीएम नीतीश ने कहा कि जब सभी को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, तो पत्रकार वही लिखेंगे जो उन्हें पसंद है। क्या वे हैं? नियंत्रित? क्या मैंने कभी ऐसा किया है? उनका अधिकार है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अभी जो लोग केंद्र में हैं उन्होंने कुछ लोगों को नियंत्रित किया है... जो हमारे साथ हैं उन्हें लगा होगा कि कुछ हो रहा है।

On the INDIA alliance's announcement to boycott several TV news anchors, Bihar CM Nitish Kumar says, "I have no idea about this...I am in support of journalists. When everyone gets full freedom, journalists will write what they like. Are they controlled? Have I ever done it? They… pic.twitter.com/OqgNktxOX3