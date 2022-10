Bharat Jodo Yatra: तेज बारिश के बीच राहुल गांधी का भाषण, कहा-हमें कोई नहीं रोक सकता...,देखें वीडियो

Highlights यात्रा सात सितम्बर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। 30 जनवरी 2023 को जम्मू पहुंचेगी। भाजपा और कर्नाटक सरकार पर हमला किया।

बदनवालुः कर्नाटक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मैसूर में चल रही 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान बारिश के बीच एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने रविवार को महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और भाजपा और कर्नाटक सरकार पर हमला किया।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत को एकजुट करने से, हमें कोई नहीं रोक सकता। भारत की आवाज उठाने से, हमें कोई नहीं रोक सकता। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए महात्मा गांधी की विरासत को ‘‘हथियाना’’ आसान है, लेकिन उनके पदचिह्नों पर चलना मुश्किल है।

बारिश के कारण थोड़ी देर बाधित रहने के बाद शनिवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 'भारत जोड़ो यात्रा' शुरू हुई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बारिश रुकने के बाद, गांधी ने तोंडवाडी गेट से अपना पैदल मार्च शुरू किया और वह चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट स्थित कलाले गेट पहुंचे। वह शाम साढ़े चार बजे तक आराम करेंगे और एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की।

सूत्रों ने बताया, "राहुल गांधी मैसूर के तांडवपुरा में रात्रि विश्राम करेंगे।" उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता आज 23 किलोमीटर पैदल चलेंगे। गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनके विधायक पुत्र यतींद्र सिद्धारमैया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी के शिवकुमार, एचसी महादेवप्पा, एमबी पाटिल, केजे जॉर्ज और प्रियांक खड़गे भी थे।

