watch Bihar RJD VS JDU: जदयू-राजद में वीडियो वार, अशोक चौधरी और श्रवण कुमार ने जारी किया, देखें वीडियो

Bihar Politics News RJD VS JDU: बिहार में सत्तारूढ़ जदयू और मुख्य विपक्षी दल राजद के बीच जारी सियासी बयानबाजी के बीच अब दोनों ओर से वीडियो वार शुरू हो गया है। दोनों दल के द्वारा एक दूसरे के नेताओं पर गिड़गिड़ाने का दावा करने लगे हैं। गुरुवार को राजद के द्वारा नीतीश कुमार का वीडियो जारी किया गया तो अब शनिवार को ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी लालू-तेजस्वी यादव का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी के पिताजी ही बता रहे हैं कि उन्हें (तेजस्वी) को नेता प्रतिपक्ष बनाने में नीतीश कुमार ने क्या भूमिका निभाई।

अशोक चौधरी ने सबूत के तौर पर राजद नेताओं का वीडियो दिखाया, जिसमें वे नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। जदयू की ओर से जारी वीडियो में लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार को फोन किया था। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के उस भाषण का भी वीडियो जारी किया है, जिसमें तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों को कह रहे हैं कि आपको जिसने नौकरी दिया है, उसके लिए आप खड़ा होकर ताली बजाएं। यानी वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए ताली बजाएं।

वहीं, राजद के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो जारी करने पर अशोक चौधरी ने कहा कि इसमें कहीं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लालू-राबड़ी के सामने हाथ जोड़ने की बातें सच साबित नहीं होता। राजद के वीडियो में साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों हाथ से माइक पकड़े हुए थे और वह राबड़ी देवी की तरफ आग्रह से बोल रहे थे।

बिहार में 20 वर्षों से 𝐍𝐃𝐀 की डबल इंजन की सरकार है, फिर भी सत्ता के स्वार्थी इन लोगों ने मिथिला के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया। अगर हमारी सरकार बनी तो हम 𝐌𝐃𝐀- 𝐌𝐢𝐭𝐡𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐭𝐲 अर्थात् “मिथिलांचल विकास प्राधिकरण” बनाएंगे।… pic.twitter.com/EfOeHlUXOa — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 14, 2024

उसे राजद ने गिड़गिड़ा बता दिया। यह राजद के झूठा का प्रचार है। उन्होंने कहा कि राजद के कार्यकाल में अपहरण उन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ, इन लोगों को अपना राज्य देखना चाहिए वह नीतीश कुमार पर सवाल नहीं उठा सकते। नीतीश कुमार की ईमानदारी और सादगी पर सारा देश अभिमान करता है।

अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को लहूलुहान राज्य मिला था। 118 नरसंहार का राज्य मिला था। उनके (लालू राज) शासनकाल में सांप्रदायिकता की घटनाएं होती थीं। राजद के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सामने हाथ जोड़ने का वीडियो जारी किए जाने के बाद गर्मायी सियासत के बीच ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जमकर हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आया और हमने हाथ जोड़ लिए, यह उसकी इज्जत और सम्मान करना है। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति में हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि जिन लोगों को अपनी सभ्यता और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, वही लोग इस तरह का वीडियो जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में राजनीति नहीं हो सकती।

श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में सत्ता उसी को मिल सकती है, जो नीतीश कुमार के साथ आता है। नीतीश कुमार 19 साल से उसी जगह पर बैठे हुए हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन गिड़गिड़ाता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनको तो विकास कहां दिखेगा?

उनसे (तेजस्वी) पूछिए उनका और उनके परिवार का विकास दिख रहा है कि नहीं? एमपी, एमएलए, मंत्री, उपमुख्यमंत्री बना है तो परिवार से। परिवार से वह ऊपर उठ नहीं रहे हैं और नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लग सकता है। श्रवण कुमार ने कहा कि चाहे वह (तेजस्वी) कितना भी यात्रा कर लें, लेकिन बिहार की जनता उनके संदेश को बहुत अच्छे से जानती है।

उनका जो संदेश है वह साफ है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की उदंडता ही उनकी पहचान है, जिसे जनता जान रही है। शराबबंदी कानून पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक क्षण के लिए तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले शराब को मैं बंद करूंगा। शराब बुराई का जड़ है और बुराइयों के कारण अनेक प्रकार की घटना और दुर्घटना हो रही हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बातों पर कोई टिप्पणी करता है तो मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूं।

