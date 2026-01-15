78वें सेना दिवस, शौर्य और पराक्रम हर देशवासी को गौरवान्वित करने वाला, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी बधाई, वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 15, 2026 10:56 IST2026-01-15T10:55:24+5:302026-01-15T10:56:09+5:30

watch 78th Army Day Parade underway in Jaipur Rajasthan see video Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi takes salute pm narendra modi | 78वें सेना दिवस, शौर्य और पराक्रम हर देशवासी को गौरवान्वित करने वाला, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी बधाई, वीडियो

photo-ani

जयपुरः राजस्थान के जयपुर में 78वें सेना दिवस की परेड चल रही है। 78वें सेना दिवस परेड में सलामी लेते थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े, सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को सेना दिवस के अवसर पर देश के बहादुर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि उनकी 'राष्ट्र प्रथम' की अडिग भावना हर भारतीय को प्रेरित करती रहती है। मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "भारतीय सेना हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ है।"

उन्होंने कहा, "हमारे सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और आपदाओं तथा मानवीय संकटों के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। आपकी 'राष्ट्र प्रथम' की अडिग भावना हर भारतीय को प्रेरित करती रहती है।" सेना दिवस 1949 में जनरल के. एम. करियप्पा (जो बाद में फील्ड मार्शल बने) के भारतीय सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभालने की स्मृति में मनाया जाता है।

हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम हर देशवासी को गौरवान्वित करने वाला है: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा कि देश के सैनिक निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के तौर पर सबसे मुश्किल हालात में पक्के इरादे के साथ देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सैनिकों की हिम्मत और पक्के इरादे को सलाम करता है।

उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘दुर्गम स्थलों से लेकर बर्फीली चोटियों तक हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम हर देशवासी को गौरवान्वित करने वाला है। सरहद की सुरक्षा में डटे जवानों का हृदय से अभिनंदन!’’ मोदी ने लिखा, ‘‘हमारे सैनिक निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के तौर पर सबसे मुश्किल हालात में भी पक्के इरादे से देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं।

उनकी कर्तव्य की भावना पूरे देश में विश्वास और कृतज्ञता बढ़ाती है।’’ उन्होंने कहा कि देश उन लोगों को बहुत सम्मान के साथ याद करता है जिन्होंने कर्तव्य पूरा करते हुए अपनी जान दे दी। सेना दिवस 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ बनने की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 1949 में ब्रिटिश जनरल सर एफआरआर बुचर की जगह ली थी।

Web Title: watch 78th Army Day Parade underway in Jaipur Rajasthan see video Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi takes salute pm narendra modi

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Indian armyDraupadi MurmuNarendra ModiUpendra DwivedijaipurRajasthanभारतीय सेनाद्रौपदी मुर्मूनरेंद्र मोदीउपेंद्र द्विवेदीजयपुरराजस्थान