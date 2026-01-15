78वें सेना दिवस, शौर्य और पराक्रम हर देशवासी को गौरवान्वित करने वाला, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी बधाई, वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 15, 2026 10:56 IST2026-01-15T10:55:24+5:302026-01-15T10:56:09+5:30
जयपुरः राजस्थान के जयपुर में 78वें सेना दिवस की परेड चल रही है। 78वें सेना दिवस परेड में सलामी लेते थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े, सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को सेना दिवस के अवसर पर देश के बहादुर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि उनकी 'राष्ट्र प्रथम' की अडिग भावना हर भारतीय को प्रेरित करती रहती है। मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "भारतीय सेना हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ है।"
Warm greetings to our brave soldiers, veterans, and their families on Army Day. The Indian Army remains steadfast in safeguarding the unity, sovereignty, and integrity of our nation. Our soldiers defend our borders and provide critical assistance during disasters and humanitarian…— President of India (@rashtrapatibhvn) January 15, 2026
#WATCH | Rajasthan | Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi takes salute at the 78th Army Day Parade underway in Jaipur.— ANI (@ANI) January 15, 2026
Rajasthan Governor Haribhau Kisanrao Bagde, CM Bhajanlal Sharma also present. pic.twitter.com/MInrSjZD1J
#WATCH | Rajasthan | 78th Army Day Parade underway in Jaipur. pic.twitter.com/e9rO6xwJ9L— ANI (@ANI) January 15, 2026
उन्होंने कहा, "हमारे सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और आपदाओं तथा मानवीय संकटों के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। आपकी 'राष्ट्र प्रथम' की अडिग भावना हर भारतीय को प्रेरित करती रहती है।" सेना दिवस 1949 में जनरल के. एम. करियप्पा (जो बाद में फील्ड मार्शल बने) के भारतीय सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभालने की स्मृति में मनाया जाता है।
हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम हर देशवासी को गौरवान्वित करने वाला है: मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा कि देश के सैनिक निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के तौर पर सबसे मुश्किल हालात में पक्के इरादे के साथ देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सैनिकों की हिम्मत और पक्के इरादे को सलाम करता है।
On Army Day, we salute the courage and resolute commitment of the Indian Army.— Narendra Modi (@narendramodi) January 15, 2026
Our soldiers stand as a symbol of selfless service, safeguarding the nation with steadfast resolve, at times under the most challenging conditions. Their sense of duty inspires confidence and… pic.twitter.com/IRLSsmvRF0
दुर्गम स्थलों से लेकर बर्फीली चोटियों तक हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम हर देशवासी को गौरवान्वित करने वाला है। सरहद की सुरक्षा में डटे जवानों का हृदय से अभिनंदन!— Narendra Modi (@narendramodi) January 15, 2026
अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु।
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माँ उ देवा अवता हवेषु॥ pic.twitter.com/ixCwzPCWh9
उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘दुर्गम स्थलों से लेकर बर्फीली चोटियों तक हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम हर देशवासी को गौरवान्वित करने वाला है। सरहद की सुरक्षा में डटे जवानों का हृदय से अभिनंदन!’’ मोदी ने लिखा, ‘‘हमारे सैनिक निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के तौर पर सबसे मुश्किल हालात में भी पक्के इरादे से देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं।
उनकी कर्तव्य की भावना पूरे देश में विश्वास और कृतज्ञता बढ़ाती है।’’ उन्होंने कहा कि देश उन लोगों को बहुत सम्मान के साथ याद करता है जिन्होंने कर्तव्य पूरा करते हुए अपनी जान दे दी। सेना दिवस 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ बनने की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 1949 में ब्रिटिश जनरल सर एफआरआर बुचर की जगह ली थी।