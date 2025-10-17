जगदलपुर में 210 माओवादियों ने किया समर्पण किया, 19 एके-47, 17 सेल्फ-लोडिंग राइफल, 23 इंसास राइफल, वीडियो

माओवादियों ने 19 एके-47 राइफल, 17 सेल्फ-लोडिंग राइफल, 23 इंसास राइफल, एक इंसास एलएमजी (लाइट मशीन गन), 36 .303 राइफल, चार कार्बाइन और 11 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) सहित 153 हथियारों को भी सुरक्षाबलों के सामने रखा।

Highlightsवरिष्ठ अधिकारियों के सामने समर्पण किया है।करीब 10 बजे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

बस्तरः छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में 210 माओवादियों ने राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने समर्पण किया है। मुख्यधारा में शामिल होने के लिए अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने भारत के संविधान में विश्वास व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में वरिष्ठ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की मौजूदगी में माओवादियों के केंद्रीय समिति के एक सदस्य सहित 210 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि माओवादियों ने 19 एके-47 राइफल, 17 सेल्फ-लोडिंग राइफल, 23 इंसास राइफल, एक इंसास एलएमजी (लाइट मशीन गन), 36 .303 राइफल, चार कार्बाइन और 11 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) सहित 153 हथियारों को भी सुरक्षाबलों के सामने रखा।

   

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में एक केंद्रीय समिति सदस्य, 21 डिविजनल कमेटी सदस्य और 61 एरिया कमेटी सदस्य शामिल हैं। सभी आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों का आदिवासी समुदाय के नेताओं ने औपचारिक रूप से मुख्यधारा में स्वागत किया और उन्हें फूल भेंट किए।

बाद में, आत्मसमर्पण करने वाले कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों तथा आदिवासी समुदाय के नेताओं ने तस्वीरें खिंचवाईं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिनके पास गृह विभाग भी है, आत्मसमर्पण पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सल समस्या की समाप्ति का संकल्प लिया है। उन्होंने हाल ही में अपने बस्तर प्रवास के दौरान नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील की थी।

2 दिन पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में शीर्ष नक्सली मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ ​​भूपति और 60 अन्य नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित संगठन के प्रभावशाली रणनीतिकारों में से एक भूपति केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो का सदस्य था और उस पर छह करोड़ रुपये का ईनाम था।

उन्होंने बताया कि नक्सलियों ने सोमवार रात करीब 10 बजे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं को होदरी गांव से पुलिस वाहनों में गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय लाया गया, जहां उन्होंने 54 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि जब्त हथियारों में सात एके-47 और नौ इंसास राइफल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले कार्यकर्ताओं में केंद्रीय समिति का एक सदस्य, दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति (डीकेएसजेडसी) के तीन सदस्य और प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) की एक संभागीय समिति के 10 सदस्य शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार, वेणुगोपाल उर्फ ​​भूपति उर्फ ​​सोनू को माओवादी संगठन के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में से एक माना जाता था और उसने लंबे समय तक महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर प्लाटून अभियानों की निगरानी की थी। हालांकि, हाल के महीनों में उनके और शीर्ष नक्सली नेतृत्व के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण आंतरिक संघर्ष छिड़ गया।

