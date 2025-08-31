Kishtwar Cloudburst: CM उमर अब्दुल्ला ने पीड़ितों को दी राहत, पुनर्वास सुनिश्चित करने का दिया आदेश

Kishtwar Cloudburst: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ जिले की वारवान घाटी में बादल फटने से प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का प्रशासन को निर्देश दिया है। बुधवार शाम बादल फटने से मार्गी बस्ती में 15 घरों के साथ-साथ कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुख्यमंत्री ने किश्तवाड़ के वारवान में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान पर शनिवार को गहरा दुख व्यक्त किया।

उपायुक्त पंकज शर्मा और किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नरेश सिंह शनिवार सुबह वारवान पहुंचे और वे जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए वहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राहत, पुनर्वास और संपर्क तत्काल बहाल करने एवं ऊपरी इलाकों में बकरवाल समुदाय तक पहुंचकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

उप-विभागीय मजिस्ट्रेट मारवाह मोहम्मद अशरफ ने बताया कि मार्गी गांव में बादल फटने से 14-15 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और 100 से अधिक घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा, जिससे 100 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अन्य नुकसानों का आकलन किया जा रहा है और इलाके में बचाव अभियान जारी है।’’ प्रभावित आबादी के लिए सरकार द्वारा एक सामुदायिक रसोईघर स्थापित किया गया है और आवश्यक आपूर्ति बहाल करने का काम जारी है।

Web Title: Warwan cloudburst cm Omar Abdullah directs to ensure relief rehabilitation of victims in jammu kashmir