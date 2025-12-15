रिटायरमेंट के बाद भी चाहते हैं रेगुलर इनकम, बेहतरीन है ये स्कीम ,होगी लाखों की बचत
By अंजली चौहान | Updated: December 15, 2025 05:40 IST2025-12-15T05:40:42+5:302025-12-15T05:40:42+5:30
Senior Citizen Savings Scheme: वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) सरकार द्वारा समर्थित, कम जोखिम वाली निवेश योजना है जिसे भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित और स्थिर आय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Senior Citizen Savings Scheme: सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) रिटायर लोगों को फिक्स्ड रिटर्न देती है। यह सरकारी स्कीम छोटी बचत योजनाओं में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित और स्थिर इनकम की प्लानिंग के लिए यह स्कीम सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट में से एक मानी जाती है।
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) रिटायर लोगों को फिक्स्ड रिटर्न देती है। इसके अलावा, आप इस स्कीम में बिना रिस्क के निवेश कर सकते हैं। यह सरकारी स्कीम छोटी बचत योजनाओं में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है, जिससे यह उन रिटायर लोगों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बन जाती है जो अपनी बचत बढ़ाना चाहते हैं।
कितना ब्याज मिलता है?
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम 8.2% सालाना इंटरेस्ट रेट देती है। SCSS सीनियर सिटीजन्स को अपने रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित रखने के साथ-साथ नियमित आमदनी पाने में भी मदद करती है। यहां बताया गया है कि यह स्कीम कैसे काम करती है और इसके संभावित फायदे क्या हैं।
यह स्कीम कैसे काम करती है?
सीनियर सिटीजन्स SCSS अकाउंट अकेले या अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर खोल सकते हैं। इस स्कीम के तहत, हर अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा ₹30 लाख जमा किए जा सकते हैं, जिसमें कम से कम निवेश ₹1,000 है। ₹1 लाख तक की जमा राशि कैश में की जा सकती है, जबकि ₹1 लाख से ज़्यादा का पेमेंट चेक से करना होगा।
₹24 लाख कैसे कमाएं
रिटायर कपल अलग-अलग SCSS अकाउंट खोलकर अपने फायदे को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट दोगुनी होकर ₹60 लाख हो जाएगी। इससे उन्हें हर तीन महीने में ₹1,20,300 का इंटरेस्ट मिलेगा, और सालाना इंटरेस्ट इनकम ₹4,81,200 होगी।
इसी तरह, पांच साल बाद मैच्योरिटी पर, उन्हें कुल ₹24,06,000 मिलेंगे। इसका मतलब है, दो अकाउंट में 60 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद, आपको पांच साल बाद ब्याज के तौर पर 24 लाख रुपये मिल सकते हैं।
इस योजना की विशेषता
ज़्यादा रिटर्न: वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 8.2% सालाना ब्याज दर देती है, जिससे यह सुकन्या समृद्धि योजना के साथ सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली छोटी बचत योजना बन जाती है।
टैक्स फायदे: जमा राशि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स फायदों के लिए एलिजिबल है, जिससे अकाउंट होल्डर्स को अतिरिक्त बचत होती है।
सुरक्षा: यह सरकार योजना जमा राशि की 100% सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
एक ही अकाउंट में ₹30 लाख तक निवेश करने पर आप कितना कमाएंगे?
तिमाही ब्याज: ₹60,150
सालाना ब्याज: ₹2,40,600
पांच सालों में कुल ब्याज: ₹12,03,000
कुल मैच्योरिटी राशि: ₹42,03,000
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो रिटायरमेंट के बाद स्थिर आमदनी और आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। पांच साल की मैच्योरिटी के बाद रिन्यू करने के ऑप्शन के साथ, यह आपके भविष्य को सुरक्षित करने का एक भरोसेमंद तरीका है।