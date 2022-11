एमसीडी चुनाव 2022 की हुई घोषणा, 4 दिसंबर को मतदान, 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव (एमसीडी चुनाव 2022) के कार्यक्रम की घोषणा की है। एमसीडी चुनाव के तहत मतदान 4 दिसंबर के लिए निर्धारित किया गया है। जबकि 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे।

दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने कहा, "चुनाव के मद्देनजर अधिसूचना 7 नवंबर को जारी होगी और 14 नवंबर को समाप्त। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 नवंबर है। चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को होगा और नतीजे 7 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।" दिल्ली निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही शुक्रवार से ही राष्ट्रीय राजधानी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

देव ने कहा, "68 सामान्य पर्यवेक्षकों और बाहरी व्यय के अलावा विस्तृत कानून व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को तैनात किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा कि एसईसी नगर निकाय चुनावों के लिए "पूरी तरह से तैयार" है। उन्होंने कहा, “वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, 68 विधानसभा वार्डों में 250 वार्ड हैं, जिनमें से 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 21 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।”

Voting for MCD elections in Delhi to be held on December 04, results on December 07 pic.twitter.com/PdRjCTtSvb