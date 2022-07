President Election: 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू, पीएम मोदी समेत कई और नेताओं ने दिया वोट

Highlights देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। ऐसे में पीएम मोदी ने अपना वोट डाला है। इसके साथ कई और बड़े नेताओं ने भी अपना वोट डाला है।

President Election: देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन व राज्यों की विधानसभाओं में वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे पीएम मोदी और सीएम योगी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला है। वहीं इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में अपना वोट डाला है। यह वोटिंग सुबह दस से शुरू हुई है और शाम पांच बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में जहां NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) है, वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) को उम्मीदवार बनाया है।

आपको बता दें कि 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने के बाद कई नेताओं ने वोट डाला है। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समेत ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल है जो अब तक वोट डाल चुके है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने अपना वोट डाला है।

राष्ट्रपति के चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा ने एक ट्वीट कर कहा, 'इस साल राष्ट्रपति चुनाव दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। केवल एक पक्ष हमारे संविधान में निहित प्रावधानों और मूल्यों की रक्षा करना चाहता है। मैं सभी सांसदों और विधायकों से इस बार संविधान और उनकी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करने की अपील करता हूं।'

This year the Presidential election is not a contest between two individuals but two ideologies. Only one side wants to protect the provisions & values enshrined in our Constitution. I appeal to all MPs & MLAs to vote according to the Constitution and their conscience this time. pic.twitter.com/vemPHvdaPf