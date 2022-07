Presidential election results: मतगणना के दौरान 15 सांसदों के मत पाए गए आमान्य, जानिए कौन कितने वोट से आगे

Highlights मतगणना संसद परिसर में राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी की निगरानी में हो रही है, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। देश के 15वें राष्ट्रपति के चयन के लिए 31 स्थानों पर मतदान 18 जुलाई को हुआ था।

नई दिल्ली: राष्ट्रपति पद के वास्ते हुए चुनाव के लिए मतगणना गुरुवार को जारी है। मतगणना की प्रक्रिया सुबह 11 बजे संसद भवन के कक्ष संख्या 63 में शुरू हुई, जहां सभी राज्य विधानसभाओं से लाई गई मतपेटियां रखी गईं थी। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की ओर से द्रौपदी मुर्मू, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं।

वहीं, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया द्रौपदी मुर्मू ने 3,78,000 के मूल्य के साथ 540 वोट हासिल किए हैं और यशवंत सिन्हा ने 1,45,600 के मूल्य के साथ 208 वोट हासिल किए हैं। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के दौरान 15 सांसदों के मत अमान्य पाए गए। ये संसद (वोट) के आंकड़े हैं। बता दें कि देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे।

Droupadi Murmu has secured 540 votes with a value of 3,78,000 and Yashwant Sinha has secured 208 votes with a value of 1,45,600. These are figures for Parliament (votes) pic.twitter.com/Rh11GsLqjj