हर चौराहे, नुक्क्ड़ पर इंडिया- इंडिया का शोर गूंजेगा...विराट कोहली ने देशवासियों से की अपील- ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों का सभी समर्थन करें

Highlights कोहली ने ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामना दी कोहली ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत को खेलों की महाशक्ति के रूप में जाना जाये उन्होंने भारत के खेलप्रेमियों से 118 सदस्यीय भारतीय ओलंपिक दल का समर्थन करने के लिये कहा

Paris 2024 Olympics: भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली ने देशवासियों से भारत के ओलंपिक दल की हौसलाअफजाई का आग्रह करते हुए कहा कि 26 जुलाई से पेरिस में शुरू हो रहे ओलंपिक में पदक के लिये जोर आजमाइश करने जा रहे खिलाड़ियों का उनके साथ सभी समर्थन करें। सोशल मीडिया पर करीब एक मिनट के वीडियो में कोहली ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत को खेलों की महाशक्ति के रूप में जाना जाये।

From dreams to medals.🏅

It's time to back our athletes as they step foot into Paris!✊🏼🇮🇳@IIS_Vijayanagar @StayWrogn#JaiHind#WeAreTeamIndia#Paris2024#RoadToParis2024#StayWrognpic.twitter.com/pbi7TYWjsN