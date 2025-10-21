VIDEO: ऐतिहासिक इमारत में नमाज पढ़ने से पुणे में बवाल, 3 महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज; BJP ने शनिवारवाड़ा में गौमूत्र से किया शुद्धिकरण
By अंजली चौहान | Updated: October 21, 2025 12:54 IST2025-10-21T12:53:55+5:302025-10-21T12:54:49+5:30
Pune Viral Video: तीन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिन्हें एक वायरल वीडियो में पुणे के ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा में कथित तौर पर नमाज अदा करते हुए देखा गया था।
Pune Viral Video: पुणे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसने बवाल मचा दिया है। राजनीतिक और सामाजिक जगत में हलचल मचाने वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर यूजर्स में आक्रोश भर दिया है। दरअसल, महाराष्ट्र में पुणे के ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा में तीन महिलाओं द्वारा नमाज़ अदा करने के बाद एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेधा कुलकर्णी भी इस कदम के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वालों में शामिल थीं और कथित तौर पर उन्होंने नमाज़ अदा करने वाली जगह पर 'गौमूत्र' (गाय का मूत्र) से शुद्धिकरण किया।
यह वीडियो पिछले हफ़्ते इसका एक वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि, बवाल बढ़ता देख तीन अज्ञात महिलाओं के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है। पिछले दो दिनों में काफ़ी शेयर की गई इस क्लिप में शनिवारवाड़ा में हिजाब पहने कुछ महिलाओं को नमाज़ अदा करते हुए दिखाया गया है।
शनिवार वाड्यात नमाज पठण चालणार नाही, हिंदू समाज आता जागृत झाला आहे ! 🚩🚩— Dr. Medha Kulkarni (@Medha_kulkarni) October 19, 2025
🚩चलो शनिवार वाडा! 🚩
रविवार, 19 ऑक्टोबर 2025
📍 शनिवार वाडा, कसबा पोलीस चौकीसमोर
🕓 सायंकाळी 4 वाजता
🔥 पुण्याचे वैभव – शनिवार वाडा
ऐतिहासिक वारसा स्थळ की गैर हिंदू प्रार्थना स्थळ?
सारसबाग येथे… pic.twitter.com/EObcXMZ6Rt
पुणे का ऐतिहासिक स्थल, शनिवारवाड़ा, 1732 में बनाया गया था और यह वर्षों तक मराठा साम्राज्य के पेशवाओं की राजधानी रहा।
क्या है वीडियों में?
महिलाओं को नमाज़ अदा करते हुए दिखाने वाला वीडियो मेधा कुलकर्णी द्वारा भी शेयर किया गया, जिन्होंने उस जगह पर "शुद्धिकरण" की रस्म निभाई थी। उन्होंने शनिवार को यह क्लिप पोस्ट की और लोगों से अगले दिन शिव वंदना करने के लिए उसी जगह पर इकट्ठा होने का आह्वान किया।
उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "शनिवारवाड़ा में नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, हिंदू समुदाय अब जाग गया है!" उन्होंने आगे कहा कि यह घटना हर "पुणेकर" के लिए चिंता और आक्रोश का विषय है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने भी इस घटना की निंदा की। शनिवारवाड़ा में भाजपा सांसद द्वारा शुद्धिकरण अनुष्ठान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, राणे ने कहा कि यह स्थल हिंदू समुदाय के दिल के बहुत करीब है।
उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "अगर आप वहाँ नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आपको हिंदुओं का हाजी अली जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना ठीक लगेगा? क्या आपकी भावनाएँ आहत नहीं होंगी?... नमाज़ केवल निर्धारित स्थानों पर ही अदा करनी चाहिए। अगर हिंदू कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई है, तो यह सही है।"
संरक्षित स्मारकों पर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी
इस क्लिप पर आक्रोश के बीच, पुणे सिटी पुलिस ने कथित तौर पर कहा कि संरक्षित स्मारकों पर लागू नियमों और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (एएमएएसआर) नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया, "हमने एएमएएसआर नियमों की संबंधित धारा लागू की है, जो संरक्षित स्मारकों के भीतर निषिद्ध गतिविधियों से संबंधित दंड का प्रावधान करती है।"