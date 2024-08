विनेश फोगाट के मामले पर राज्यसभा से विपक्ष का वॉकऑट, अयोग्यता को लेकर चर्चा चाहता था विपक्ष

Highlights राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा विनेश फोगाट मामले को बनाया मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम इससे पीछे की वजह जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ

नई दिल्ली: चालू मानसून सत्र में विपक्ष के विनेश फोगाट का मुद्दा उठाने से सभापति जगदीप धनकड़ नाराज हुए और उन्होंने सभी को समझाया। इस बीच विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किसी भी हालत में उस वजह को जानना चाहते थे, जिसकी वजह से कुश्ती के महिला वर्ग के 50 किलोग्राम प्रतियोगिता से विनेश को बाहर किया गया। इस बीच उन्होंने चिंता जाहिर की इसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर रही है।

लेकिन, इतना पूछना पर राज्यसभा के सभापति और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ काफी नाराज हुए और वो अपनी सीट से उठ भी गए। फिलहाल स्थिति सामान्य है अब पक्ष की ओर से स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार का पक्ष रखा।

राज्यसभा में विनेश फोगट पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "पूरा देश विनेश फोगट के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कल उन्हें "चैंपियन ऑफ चैंपियंस" कहा और प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ लोगों की आवाज है। दुर्भाग्य से, हम इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बांट रहे हैं। दुर्भाग्य से, विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, जिस पर वे चर्चा करना चाहते हों और जिसके लिए सत्ता पक्ष तैयार हो, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार, खेल मंत्रालय और आईओसी ने सभी मंचों पर समाधान की कोशिश की।"

#WATCH | Speaking in Rajya Sabha on Vinesh Phogat, Union Minister JP Nadda says, "The whole country is standing with Vinesh Phogat. The PM yesterday called her “Champion of champions" and the PM’s voice is the voice of 140 crore people. Unfortunately, we are dividing this between… pic.twitter.com/iWdQM5jv6E